У Каталонії протестують через затримання лідерів сепаратистських організацій

Кілька тисяч людей знову вийшли на вулиці Каталонії 17 жовтня після того, як суд Іспанії ухвалив рішення про затримання лідерів каталонських сепаратистських організацій.

Високий суд Іспанії 16 жовтня ухвалив рішення про затримання двох лідерів каталонських сепаратистських організацій, поки щодо них триватиме розслідування за підозрою в підбурюванні до заколоту.

Прокурори стверджують, що голова Каталонської національної асамблеї Йорді Санчес і голова організації Omnium Йорді Куїшарт відіграли важливу роль у плануванні референдуму про незалежність 1 жовтня, який іспанський уряд вважає незаконним.

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон не дав 16 жовтня однозначної відповіді на запитання, чи оголосив регіон незалежність від Іспанії. У листі прем’єр-міністру Іспанії Маріано Рахою Пучдемон запропонував у найближчі два місяці розпочати діалог про вихід із глухого кута.

Раніше уряд Іспанії відкинув можливість переговорів і дав Пучдемону п’ятиденний термін, який сплив 16 жовтня, щоб розтлумачити свою позицію. В іншому разі уряд, спираючись на статтю 155 Конституції Іспанії, зупинить статус регіональної автономії в Каталонії і запровадить там пряме правління, йшлося в листі Рахоя.

10 жовтня Карлес Пучдемон оголосив, що Каталонія отримала право на незалежність за підсумками референдуму 1 жовтня, але відклав її офіційне проголошення. Влада Іспанії оголосила референдум незаконним. Не визнали його і провідні країни ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, вони закликали врегулювати кризу шляхом переговорів між Барселоною і Мадридом.