Суд в Іспанії ухвалив затримати двох каталонських сепаратистів на час розслідування

Високий суд Іспанії 16 жовтня ухвалив затримати двох лідерів каталонських сепаратистських організацій, поки щодо них триватиме розслідування за підозрою в підбурюванні до заколоту.

Прокурори стверджують, що голова Каталонської національної асамблеї Йорді Санчес та голова організації Omnium Йорді Куїшарт відіграли важливу роль у плануванні референдуму про незалежність 1 жовтня, який іспанський уряд вважає незаконним.

Затримання може загострити політичну кризу після референдуму. Після повідомлення про судове рішення сотні прихильників незалежності 16 жовтня зібралися біля будівель регіональної влади Каталонії, тримаючи плакати «Свобода політв’язням». Сепаратистські групи закликали продовжити протест 17 жовтня.

«Вони намагаються ув’язнити ідею, натомість зміцнюють потребу у свободі», – написав у Twitter голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон.

«Мобілізація триває, вони не можуть ув’язнити весь народ», – так на затримання свого лідера відреагувала організація Omnium.

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон не дав 16 жовтня однозначної відповіді на питання, чи оголосив регіон незалежність від Іспанії. У листі прем’єр-міністру Іспанії Маріано Рахою Пучдемон запропонував у найближчі два місяці розпочати діалог про вихід з глухого кута.

Раніше уряд Іспанії відкинув можливість переговорів і дав Пучдемону п’ятиденний термін, який сплив 16 жовтня, щоб розтлумачити свою позицію. В іншому разі уряд, спираючись на статтю 155 Конституції Іспанії, призупинить статус регіональної автономії в Каталонії і запровадить там пряме правління, йшлося в листі Рахоя.

10 жовтня Карлес Пучдемон оголосив, що Каталонія отримала право на незалежність за підсумками референдуму 1 жовтня, але відклав її офіційне проголошення. Влада Іспанії оголосила референдум незаконним. Не визнали його і провідні країни ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, вони закликали врегулювати кризу шляхом переговорів між Барселоною і Мадридом.