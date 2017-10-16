Мадрид дав Барселоні новий крайній термін для пояснення ситуації з незалежністю

Відносини між Мадридом та Барселоною загострилися ще сильніше на тлі проведеного 1 жовтня референдуму про незалежність Каталонії. На тому референдумі, який був консультативним, понад 90 відсотків з тих, хто прийшов на дільниці, проголосували за незалежність регіону. Мадрид надіслав чисельні підрозділи поліції аби не допустити тоді голосування. З того часу сторони зайняли наразі тверді позиції, і діалог між Мадридом та Барселоною щодо того, як врегулювати конституційну кризу так і не почався. А от саме до діалогу закликає обидві сторони Брюссель, який – разом із провідними столицями країн ЄС – все ж підтримує територіальну цілісність Іспанії.

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон не дав 16 жовтня однозначної відповіді на питання, чи оголосив регіон незалежність від Іспанії минулого тижня.

Власне, як напівжартома зауважують світові мас-медіа, Каталонія мала незалежність лише тридцять секунд. Минулого тижня Карлес Пучдемон підписав документ про незалежність, спираючись на результати консультативного референдуму, а потім – через півхвилини – оголосив про відкладення незалежності до переговорного процесу з Мадридом.

Мадрид так і не зрозумів – який статус Каталонії? Проголосила вона незалежність чи ні? Відтак, центральна влада дала Барселоні п’ять днів аби та пояснила свою позицію.

Термін вибіг у понеділок, 16 жовтня, і каталонський лідер Пучдемон лише направив листа прем’єр-міністру Іспанії Маріано Рахою і запропонував у найближчі два місяці розпочати діалог про вихід із глухого кута.

Ще раніше Пучдемон поскаржився на брак бажання Мадрида вести діалог.

Мир, діалог, домовленості є частиною політичної культури нашого народу

«Мир, діалог, домовленості є частиною політичної культури нашого народу. Але ми ніколи не отримували позитивної відповіді від держави на будь-які пропозиції щодо посередництва, які наразі лежать на столі», – сказав глава каталонського уряду.

Загроза прямого правління

Тепер Мадрид поставив Каталонію перед можливістю прямого правління з боку центрального уряду. Нова крайня дата – четвер, 19 жовтня. До цього часу каталонський уряд має можливість змінити свою думку, якщо й справді наполягає на незалежності. В разі наполягання на незалежності Мадрид погрожує забрати в Каталонії автономний статус.

Проголошення незалежності каталонським урядом може спонукати Мадрид задіяти статтю 155-у іспанської конституції, ухваленої у 1978 році, згідно з якою уряд в Мадриді може запровадити пряме правління в 17 автономних регіонах Іспанії в разі, якщо будуть порушення конституції.

У випадку Каталонії зараз це б означало відставку уряду автономії, призначення нової урядової команди, перебирання контролю центральним урядом над поліцією та бюджетом Каталонії, а згодом організацію нових виборів у регіоні.

Цікаво, що прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, відкинувши можливість якогось зовнішнього посередництва в політичному конфлікті з каталонським урядом, сказав водночас що до іспанської конституції можуть бути внесені зміни, але не пояснив, чи означає це готовність дати Каталонії максимально широкі права в рамках єдиної Іспанії.

Іспанська Конституція може бути змінена, але лише згідно з правилами та процедурами, які в ній передбачені

«Іспанська Конституція може бути змінена, але лише згідно з правилами та процедурами, які в ній передбачені», – сказав іспанський прем’єр.

Реакція ЄС

У Євросоюзі каталонський референдум не визнали провідні країни ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія. Вони наполягають на врегулюванні кризи шляхом переговорів між Барселоною і Мадридом. Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Мадрид уникати силового сценарію, а обидві сторони — розпочати політичний діалог.

Я попросив прем’єр-міністра Рахоя поглянути на можливість вирішення проблеми без застосування сили, розглянути можливість діалогу, бо сила аргументів завжди краща за аргументи сили

«Я попросив прем’єр-міністра Рахоя поглянути на можливість вирішення проблеми без застосування сили, розглянути можливість діалогу, бо сила аргументів завжди краща за аргументи сили», – сказав Туск.

Брюссель став на бік Мадрида і, як пояснив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, відокремлення Каталонії може спровокувати ефект доміно, адже в Європі багато регіонів, які прагнуть або повної незалежності, або майже незалежності з найширшою автономією.

Я б не хотів, аби за 15 років до складу Європейського союзу входило десь 90 держав

«Якщо ми дозволимо – хоча це й не наша справа – Каталонії стати незалежною, інші будуть наслідувати її приклад, і мені б це не подобалось. Я б не хотів, аби за 15 років до складу Європейського союзу входило десь 90 держав», – сказав Юнкер.

Референдум у цифрах

Якщо говорити про сам референдум 1 жовтня, то він мав консультативний характер.

Ось кілька цифр: активність виборців була на рівні 43 відсотків і коментатори кажуть, що опоненти незалежності просто бойкотували голосування. На деяких дільницях, щоправда, перешкодити голосуванню намагалась іспанська поліція.

З тих, хто прийшов на дільниці, каже каталонський уряд, понад 90 відсотків висловились за незалежність. Якщо перевести це в загальні цифри щодо всього населення, то за відокремлення від Іспанії проголосували 37 відсотків з усієї кількості каталонських виборців. Це, до речі, збігається з соціологічними опитуваннями, які вказують, що незалежність підтримує десь 40 відсотків населення Каталонії, загальна чисельність мешканців якої становить сім з половиною мільйонів.

Вже після референдуму в Барселоні відбулася величезна демонстрація за незалежність, але й також і акція прихильників єдності з Іспанією, яка зібрала сотні тисяч людей на вулицях Барселони.

Каталонське суспільство поділене і має протистояння

На цю от розділеність каталонського суспільства звернув увагу король Іспанії Феліпе: «Каталонське суспільство поділене і має протистояння. Ця влада підірвала почуття залученості і солідарності, які єднали і будуть єднати всіх іспанців. Її безвідповідальна поведінка може навіть призвести до ризику економічної та соціальної стабільності Каталонії та цілої Іспанії».

Між тим політична криза, яка триває в Іспанії вже понад два тижні після каталонського референдуму, ризикує перерости в кризу економічну – причому з наслідками як для найрозвинутішої в економічному плані та найбагатшої Каталонії, так і для цілої Іспанії.

Про це попередила віце-прем’єр іспанського уряду Сорайя Саес де Сантамарія: «Рейтингові агенції дали попередження, що політична та економічна нестабільність може завдати шкоди каталонській економіці і що продовження виходу компаній з Каталонії може призвести до спаду в Каталонії, що без сумніву вплине на загальне зростання ВВП цілої Іспанії».

Каталонська криза й іспанська демократія

Конституційна криза в Іспанії через прагнення Каталонії отримати незалежність може мати негативний вплив на демократію – так важко здобуту після диктатури генерала Франко.

Іспанія є членом ЄС і НАТО, є п’ятою за потугою країною ЄС. Й тому наразі відсутність діалогу між Мадридом і Барселоною, прагнення деякої частини каталонського істеблішменту отримати незалежність за будь-яку ціну, а з іншого боку рішучість Мадрида так само за будь-яку ціну не допустити розвалу Іспанії, може нашкодити самій демократії на Іберійському півострові.

Незважаючи на спогади про минуле – а вони були як овіяні славою, так і трагічні – Іспанія також є країною свободи, країною верховенства права, і це не повинно руйнуватися тими, хто прагне незалежності

Ось що сказав, виступаючи в Барселоні перуансько-іспанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льйоса: «Незважаючи на спогади про минуле – а вони були як овіяні славою, так і трагічні – Іспанія також є країною свободи, країною верховенства права, і це не повинно руйнуватися тими, хто прагне незалежності».

Апелюючи до єдності двох сторін на лінії політичного розмежування, під овації завершив свій виступ Маріо Варгас Льйоса так: «Хай живе свобода! Хай живе Каталонія! Хай живе Іспанія!»