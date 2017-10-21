Тисячі людей протестували у Барселоні після заяв прем’єра Іспанії про пряме правління в Каталонії

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Барселони 21 жовтня після того, як прем’єр-міністр Іспанії оголосив про плани запровадити пряме правління у Каталонії.

Поліція Барселони повідомила, що близько 21 тисячі людей взяли участь в суботній маніфестації у столиці регіону. Повідомляється, що люди вигукували «Свободу» та «Незалежність» й розмахували прапорами Каталонії.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив, що повноваження регіонального уряду мають повністю перейти до його кабінету. Також він зазначив, що уряд Каталонії має бути розпущеним, а нові вибори до регіонального парламенту треба провести упродовж найближчих шести місяців.

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що такі заходи іспанського уряду «несумісні з демократією і не поважають верховенство закону». У телезверненні пізно ввечері 21 жовтня Пучдемон закликав каталонський парламент подолати кризу.

Спікер парламенту Каталонії Карме Форкадел назвав плани Мадрида «фактичним переворотом».

10 жовтня лідер Каталонії Карлес Пучдемон оголосив, що провінція отримала право на незалежність за підсумками референдуму, але відклав офіційне проголошення. Після цього уряд Іспанії пред'явив Каталонії ультиматум. Мадрид вимагав роз'яснити, оголосила Каталонія про незалежність чи ні. Каталонські влада у відповідь закликала Мадрид до діалогу.

Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня. За вихід регіону зі складу Іспанії висловилися понад 90% тих, хто взяв участь у голосуванні. Явка, за даними каталонської влади, становила 43%. Мадрид назвав голосування незаконним. Такої ж думки дотримуються в Єврокомісії.