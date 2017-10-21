Мадрид запроваджує пряме правління у Каталонії

Мадрид вводить пряме правління у Каталонії. Про це 21 жовтня оголосив голова уряду Іспанії Маріано Рахой. Він заявив, що повноваження регіонального уряду повністю переходять його кабінету.

Рахой наголосив, що уряд Каталонії має бути розпущеним, а нові вибори потрібно провести упродовж найближчих шести місяців.

Раніше Маріано Рахой провів екстрене засідання уряду щодо врегулювання кризи навколо регіону. Міністри обговорили заходи, які обмежать самоврядування автономії. Тепер Мадрид вперше дає хід статті конституції, яка дозволить йому запровадити у регіоні пряме правління.

10 жовтня лідер Каталонії Карлес Пучдемон оголосив, що провінція отримала право на незалежність за підсумками референдуму, але відклав офіційне проголошення. Після цього уряд Іспанії пред'явив Каталонії ультиматум. Мадрид вимагав роз'яснити, оголосила Каталонія про незалежність чи ні. Каталонськаі влада у відповідь закликала Мадрид до діалогу.

Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня. За вихід регіону зі складу Іспанії висловилися понад 90% тих, хто взяв участь у голосуванні. Явка, за даними каталонської влади, становила 43%. Мадрид назвав голосування незаконним. Такої ж думки дотримуються в Єврокомісії.