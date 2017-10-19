Збігає термін, коли лідер Каталонії може відмовитись від незалежності

У четвер, 19 жовтня, збігає виділений Мадридом термін лідерові Каталонії Карлесу Пучдемону, коли він може відмовитися від заявки про незалежність регіону. При цьому іспанський уряд попередив, що припинить автономію регіону, якщо Пучдемон не озвучить відмову до 10:00 ранку за місцевим часом.

Це другий і останній крайній термін, оскільки 16 жовтня Мадрид не отримав від Пучдемона ніякого рішення.

Звертаючись до парламенту 18 жовтня, прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав Пучдемона «діяти розумно» і прислухатися до інтересів усіх громадян.

Стаття 155-а Конституції Іспанії дозволяє Мадриду зупинити статус регіональної автономії в Каталонії і запровадити там пряме правління.

Напередодні десятки тисяч людей вийшли на вулиці Барселони та інших міст регіону на знак протесту проти затримання судом двох каталонських сепаратистів на час розслідування.

10 жовтня Карлес Пучдемон оголосив, що Каталонія отримала право на незалежність за підсумками референдуму 1 жовтня, але відклав її офіційне проголошення. Влада Іспанії оголосила референдум незаконним. Не визнали його і провідні країни ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, вони закликали врегулювати кризу шляхом переговорів між Барселоною і Мадридом.