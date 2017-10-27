Фотогалерея: Як каталонці сприйняли рішення парламенту про незалежність Каталонії

27 жовтня в Барселоні, Іспанія, біля будівлі парламенту Каталонії зібралися люди. Десятки тисяч жителів Каталонії дивилися пленарне засідання парламенту автономії на величезних екранах.



У цей день було призначене засідання парламенту Каталонії щодо розгляду питання незалежності автономії від Іспанії. Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, центральний уряд готує заходи із запровадження прямого правління в регіоні.