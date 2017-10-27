Фотогалерея: Як каталонці сприйняли рішення парламенту про незалежність Каталонії

27 жовтня в Барселоні, Іспанія, біля будівлі парламенту Каталонії зібралися люди. Десятки тисяч жителів Каталонії дивилися пленарне засідання парламенту автономії на величезних екранах.
У цей день було призначене засідання парламенту Каталонії щодо розгляду питання незалежності автономії від Іспанії. Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, центральний уряд готує заходи із запровадження прямого правління в регіоні.
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Десятки тисяч жителів Каталонії прийшли до будівлі парламенту в Барселоні, щоби дивитися пленарне засідання парламенту автономії на величезних екранах
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Лідер Каталонії Карлес Пучдемон прибув до будівлі парламенту разом із дружиною
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10 жовтня лідер Каталонії Карлес Пучдемон оголосив, що регіон отримав право на незалежність за підсумками референдуму, але відклав офіційне проголошення її
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Після цього уряд Іспанії висунув Каталонії ультиматум. Мадрид вимагав пояснити: оголосила Каталонія незалежність чи ні
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Каталонська влада у відповідь закликала Мадрид до діалогу
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Після референдуму в регіоні пройшли багатотисячні мітинги як прихильників, так і супротивників незалежності
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27 жовтня парламент Каталонії проголосував за незалежність цього автономного регіону від Іспанії. Голосування бойкотували опозиційні депутати
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За відокремлення проголосували 70 депутатів, проти виступили 10, двоє утрималися. У рішенні вказано про початок процесу відокремлення, зокрема, про намір розробити нові ключові закони для Каталонії, і розпочати переговори «на рівних» з іспанською владою для встановлення співпраці
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Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, центральний уряд готує заходи із введення прямого правління в регіоні. Єврокомісія відмовилася коментувати рішення парламенту Каталонії. Жодна країна не висловила підтримку намірам Каталонії оголосити незалежність
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