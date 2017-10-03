Торгові союзи та групи, які підтримують незалежність Каталонії, провели масовий страйк через два дні після того, як іспанська влада спробувала зупинити проведення референдуму щодо незалежності регіону. Демонстранти перекривали рух на дорогах і закликали приєднуватися до загального страйку, який, втім, підтримали не всі каталонці. У референдумі взяли участь 2,26 мільйона мешканців регіону з правом голосу, тобто 42,6% населення. Таким чином, від усіх виборців Каталонії голоси за незалежність склали 38%. (Відео: Reuters)