Радіо Свобода Daily: три версії вибуху моторолера біля телеканалу «Еспресо»

Замах саме на Мосійчука?

Новий гучний терористичний акт в українській столиці – вибух біля телевізійного каналу «Еспресо», спроба вбивства народного депутата Ігоря Мосійчука. В результаті цього вибуху загинуло дві особи, тяжкопоранені Ігор Мосійчук і політичний експерт Віталій Бала, який був поруч із народним депутатом, ще одна людина перебуває у лікарні. Ось відео моменту вибуху.

Слідство вже з’ясувало, що до загибелі двох осіб і до поранення ще трьох призвів вибух саморобного пристрою, який причепили до моторолера і увімкнули дистанційно. Прокуратура Києва та СБУ кваліфікували цей вибух як теракт і отримали кадри вибуху та кадри прибуття на мотоциклі ймовірного підривника на місце злочину. Основні версії події: «російський слід», громадська та політична діяльність депутата Ігоря Мосійчука або особисті мотиви. Більше деталей у матеріалі «Вибух під «Еспресо»: рука Кремля чи атака на політичних опонентів?»

Роман із паспортами

У листопаді український суд має перейти до розгляду по суті гучної справи НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо Романа Насірова – відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби. Ця історія запам’яталась українцям не лише через кадри з відомчої лікарні «Феофанія», де податківець переховувався від вручення йому повідомлення про підозру, а й вражаючим розміром застави у 100 мільйонів гривень. Її внесли родичі Насірова, щоб на час слідства він перебував на волі, а не в СІЗО. Ці гроші мали слугувати гарантією, що підозрюваний виконає усі покладені на нього судом обов’язки. Зокрема, здати усі паспорти, за якими можна виїжджати за кордон. Утім, із трьох таких документів Насіров, схоже, передав на зберігання лише один.

Чи значить це, що тепер є всі шанси суттєво поповнити бюджет України, направивши туди гарантійні 100 мільйонів гривень Насірова? І чому так опирається цьому антикорупційний прокурор Назар Холодницький? Це з’ясовували журналісти програми «Схеми».

А тепер три анонси:

О 13:50 сьогодні прибуде до Києва літак із заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом. Крім цього, цього дня відвідає Київ спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

А в Іспанії лідер Каталонії Карлес Пучдемон сьогодні має виступити перед парламентом. Очікується, що саме тоді він попросить депутатів підтримати декларацію незалежності регіону. Паралельно із цим у Мадриді іспанські сенатори вирішуватимуть, чи обмежувати автономію регіону. Радіо Свобода поцікавилося у жителів Каталонії, чого вони очікують від п'ятничного засідання уряду.

120 «безвізових» балів у паспорта України

Україна посіла 32-ге із 94 місць у глобальному рейтингу паспортів Global Passport Index 2017. Йдеться про щорічний аналіз найзручніших для подорожей документів, який проводить компанія Arton Capital. Український паспорт таким чином набрав 120 «безвізових» балів – саме до такої кількості країн українські громадяни можуть, нехай і на певний час, в’їжджати без попередньо оформлених дозволів. А от Росія розмістилася нижче за Україну – на 41-му місці зі 108 «безвізовими» балами. У лідери вперше за час існування рейтингу вийшла азійська країна Сінгапур.

У вирі негативу обов’язково знайдеться і позитив. Шукайте!

Ваше Радіо Свобода Daily