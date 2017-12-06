Грицак: у СБУ є значні зрушення в справі про замах на Мосійчука

Служба безпеки України має «значні зрушення» в справі про вибух, під час якого постраждав народний депутат Ігор Мосійчук, повідомив голова СБУ Василь Грицак на засіданні Верховної Ради.

«Щодо справи Мосійчука, або замаху на народного депутата Мосійчука. Ми розслідуємо ці матеріали, і в нас є значні зрушення в цій справі. Я вам доповім однозначно, коли ми матимемо в руках того, кого вважаємо на сьогодні виконавцем або замовником», – сказав Грицак.

Інших подробиць голова СБУ не повідомив.

Вибух під стінами телеканалу «Еспресо» в Києві, унаслідок якого поранення отримав народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, стався увечері 25 жовтня. Крім Мосійчука, травми отримали ще двоє людей. Також двоє людей загинули. Правоохоронці кваліфікували вибух як терористичний акт.