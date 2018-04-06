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06 Квітень 2018, Київ 12:27
Новини | Політика

Мосійчук заявляє, що «спецслужби Росії намагалися вчинити ще один злочин» проти нього

Ігор Мосійчук, народний депутат України

Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук заявляє, що спецслужби Росії «планували ще один злочин» проти нього одразу після замаху, що стався в жовтні 2017 року.

«І в цьому випадку дії спецслужб РФ були ретельно задокументовані оперативниками та слідчими СБУ. По цьому факту СБУ порушено ще одне кримінальне провадження, про результати розслідування якого має бути повідомлено вже після Великодніх свят», – проанонсував депутат у Facebook.

Замах на депутата Верховної Ради України Ігоря Мосійчука координував співробітник Головного розвідувального управління Збройних сил Росії, повідомив 4 квітня перший заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

Вибух під «Еспресо» та замах на Мосійчука організувало ГРУ Росії руками трьох українців (відео)
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Вибух під «Еспресо» та замах на Мосійчука організувало ГРУ Росії руками трьох українців (відео)

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Раніше цього тижня голова СБУ Василь Грицак заявив про затримання підозрюваного у підготовці вибуху біля телеканалу «Еспресо» та розкриття цього злочину.

За його словами, під час слідства в ході обшуків «було вилучено кілька кілограмів тротилу, РПГ-26, гранати, інші речі та документи, що можуть вказувати на причетність згаданої особи до скоєння цього злочину».

25 жовтня 2017 року стався вибух під стінами телеканалу «Еспресо» у Києві, двоє людей загинули. Ще троє отримали поранення, зокрема народний депутат Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Інцидент кваліфікували як терористичний акт.

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