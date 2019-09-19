Зеленський: страшилки про китайців та арабів, які вивезуть нашу землю вагонами, – це маячня

Землю сільськогосподарського призначення зможуть купувати лише українці та українські компанії, заявив президент України Володимир Зеленський.

«У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати чи продавати землю можуть тільки українські громадяни та українські компанії. Страшилки про китайців, арабів чи інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, – це маячня. Земля – це власність громадян, але в них нарешті повинне з’явитися не гібридне, а повноцінне право власності на свою рідну землю. Це право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю землею», – сказав Зеленський.

За його словами, із семи мільйонів українців, які володіють землею, майже один мільйон громадян померли.

2 вересня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що іноземні громадяни зможуть купувати землю сільськогосподарського призначення за умови реєстрації юридичної особи в Україні. За його словами, уряд планує, щоб українець був потенційно в більш вигідних умовах порівняно з іноземцем.

Прем’єр розраховує, що земельна реформа запрацює влітку 2020 року. Він зазначив, що ринок землі не буде відкритий, поки на законодавчому рівні не визначать знижену кредитну ставку для охочих купити землю українців.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія завершиться 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.