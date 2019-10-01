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01 Жовтень 2019, Київ 18:50
Новини | Політика

Президент призначив свого уповноваженого із земельних питань

Які саме обов’язки виконуватиме уповноважений президента із земельних питань, у Зеленського не уточнили

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Володимир Зеленський призначив уповноваженого президента України із земельних питань, повідомляє у вівторок Офіс глави держави.

Згідно з повідомленням, на посаду призначений Роман Лещенко – поза штатом.

Які саме обов’язки виконуватиме уповноважений президента із земельних питань, у президентській канцелярії не уточнили.

У довідці про новопризначеного чиновника йдеться, що він юрист за освітою, депутат Жашківської райради Черкаської області, а також керівник однієї з аграрних компаній.

25 вересня Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.

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