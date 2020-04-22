У Німеччині почнуть випробування вакцини від коронавірусу

Німеччина дала добро на перші клінічні випробування вакцини від коронавірусу.

Інститут Пауля Ерліха 21 квітня оголосив, що видав перший дозвіл на тестування вакцини на людях. Йдеться про вакцину, розроблену німецькою біотехнологічною компанією Biontech й американським фармацевтичним гігантом Pfizer.

Випробування буде проведено на 200 здорових добровольцях віком від 18 до 55 років на першій стадії, а на другій стадії до випробувань долучатимуть людей, які мають вищий ризик захворіти, повідомили в інституті.

Про те, коли саме почнуться випробування, наразі не повідомляють. Але Biontech заявив, що це буде «скоро» і «випередить наші очікування».

При цьому в Інституті Пауля Ерліха попередили, що навряд чи вакцина потрапить до споживача у 2020 році.

Про випробування вакцин від коронавірусу повідомили й інші країни, зокрема США і Велика Британія.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищує на даний час 2,5 мільйона, 178 тисяч людей померли.