У Британії почнуть випробовувати вакцину від коронавірусу на людях

У Великій Британії 23 квітня почнуться випробування на людях вакцини від нового коронавірусу. Про це на брифінгу 21 квітня заявив міністр охорони здоров’я Сполученого королівства Метт Генкок.

Він наголосив, що уряд «кидає все» на розробку вакцини.

За словами Генкока, у четвер почнуть випробування на людях вакцин, які були розроблені в Оксфордському університеті.

Процес розробки вакцини, зазначив міністр, був «методом проб і помилок», та Британія була на «передовій глобальних зусиль» і вклала у дослідження більше грошей, ніж будь-яка інша країна.

Як сказав Генкок, дві провідні команди дослідників в Імперському коледжі Лондона та Оксфордському університеті загалом отримають 42,5 мільйона фунтів (понад 1,4 мільярда гривень) на підтримку клінічних випробувань.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Великій Британії станом на 22 квітня підтвердили понад 130 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Померли від гострого коронавірусного захворювання 17 378 людей, одужали 640.