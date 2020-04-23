В Чехії стартує програма з вивчення колективного імунітету проти COVID-19

23 квітня чеське міністерство охорони здоров’я відкриває нову програму, метою якої є вивчення рівня колективного імунітету проти COVID-19 в країні.

Фахівці планують обстежити близько 27 тисяч дорослих осіб і дітей віком від 8 років на теренах всієї Чехії. Обстежити мають і людей з хронічними захворюваннями. Дослідження повинні дати відповідь, наскільки великою є частина суспільства, яка з вірусом COVID-19 вже зустрілась, яким є імунітет у людей різних вікових груп і які симптоми хвороба викликає.

Всі бажаючі дізнатись про стан свого здоров’я щодо інфікації COVID-19 матимуть можливість це зробити у спеціально для того виділених місцях, збір даних триватиме 7-8 днів, результати вивчення зібраних даних будуть відомі на початку травня.

Крім лікарів до програми залучили понад 500 студентів медичних вишів, ініціатором програми є міністерство охорони здоров’я Чехії та Інститут медичної інформації і статистики. Перші пункти з вивчення колективного імунітету проти COVID-19 відкриються о 8:00 сьогодні, 23 квітня, пріоритет серед громадян матимуть люди віком від 60 років.

Станом на кінець дня 22 квітня у Чеській республіці було зареєстровано 7 087 випадків COVID-19, вилікували 1 989 людей, померли 208.