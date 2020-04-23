«Мені було сумно і часом страшно» – режисерка фільму «Не хвилюйся, двері відчиняться» про українців після Майдану

«Не хвилюйся, двері відчиняться» – режисерський повнометражний дебют 30-річної української документалістки Оксани Карпович, яка 2013 року переїхала до Канади. Це людяний фільм-портрет простих українців, які пересуваються електричками та емоційно обговорюють із авторкою питання, які мучать їх після Майдану та війни на Донбасі.

Українська прем'єра фільму відбудеться 1 травня під час 17-го міжнародного фестивалю про права людини Docudays UA. Фільм з'явиться на онлайн-платформі фестивалю о 18.00 та буде доступний для перегляду протягом доби з території України.

Радіо Свобода поговорило із режисеркою про її зацікавленість Україною після еміграції, враження про постмайданних пасажирів навколостоличних електричок та українців у Канаді.

– ​Як з'явилася ідея фільму – зняти портрет українців в прикиївських електричках?

– Взагалі ідея з'явилася в еміграції. 7 років тому я переїхала до Канади, так склалися обставини, і це було незаплановано. І будучи тут, на місці невідомому, якось дуже багато думала про дитинство, про місце, де я виросла, І чогось дуже випливали у пам'яті електрички, тому що у 90-х роках ми багато ними їздили із батьками. І здалося, що вони якось так глибоко у мені сидять, варто якось копнути і зрозуміти, чому вони мені так запам'яталися.

– ​В описі фільму ви зазначили, що фільм – ​це щось на кшталт дослідження післяреволюційної української ідентичності. Ви якраз полишили країну напередодні Революції гідності. Під час зйомок що ви побачили?

На початку я хотіла робити фільм про продавців в електричках, вони називаються «торгаші» по-простому

– Це був процес, тому що я працювала над фільмом фактично 4 роки, і протягом них я постійно верталася в країну, декілька разів на рік, і спостерігала за тим, як змінювалися обставини в країні. Політична ситуація, атмосфера, як змінювалися люди. Не скрізь, а мій фокус саме був на електричках, тому я спостерігала за людьми там. І на початку, коли я почала працювати над фільмом – це якраз 2016-й рік був, тоді ще була така атмосфера післямайданна, ще дуже відчувалося, що люди травмовані подіями, що вони і досі дуже емоційно переживають, плюс війна була ще така дуже активна, і багато дуже було військових скрізь в електричках, на вокзалах. І відчувалося, що люди ще дуже емоційно переносять ось ці всі події. Ну а далі все так якось стихало. І, наприклад, коли вже були основні наші зйомки в 2018 році, то здалося, що люди в такій перебувають втомі і апатії, що вони менше думають про війну, а більше переймаються власними проблемами, просто виживають.

– ​А які почуття ви відчували під час зйомки?

– Я теж за ці 4 роки так трансформувалась: моє бачення електричок, моє бачення людей, моє бачення мого фільму. На початку це була така трохи ностальгія. І не було зрозуміло, що саме я хочу показати, і шукала своїх героїв.

На початку я хотіла робити фільм про продавців в електричках, вони називаються «торгаші» по-простому (сміється – ред.). А далі все глибше я якось більше зосередилася взагалі на масі, на колективному портреті усіх – і пасажирів, і працівників, і «торгашів». Мені хотілося показати життя в такій цілісності.

– Що ви відчували, коли спілкувалися, їздили у цих електричках, шукали собі героїв – жалість, співчуття, сором?

Коли я жила в Україні, багато речей здавалися – таких буденних якихось речей – якимись неважливими і нецікавими, і електрички в тому числі

– Мені було дуже сумно і часом страшно. Таке теж було відчуття, що незрозуміло, що буде далі з Україною, як далі розвиватиметься політична ситуація, що буде з війною, що буде з людьми, які повертаються з війни. Як це вплине на економіку? І така була атмосфера досить темна. Особливо на початку, коли я ще робила дослідження, ще почала знімати.

Але в той же час ось ця відстань, життя за кордоном мені дали можливість подивитися на Україну і на ті ж самі електрички з позитивної точки зору. І вони мені здалися дуже красивими. Чомусь раніше, коли я була дитиною, я взагалі про них не думала. Але загалом, коли я жила в Україні, багато речей здавалися – таких буденних якихось речей – вони здавалися якимись неважливими і нецікавими. Але з відстані ця точка зору змінюється. І іноді здається, що у нас дуже багато красивих і унікальних речей, і електрички в тому числі. Вони дуже оригінальні. У них є своя автентика і своя історія, своя атмосфера, і це ціла субкультура.

– Будь-хто у Києві може зайти в цю електричку – ​не зараз, коли карантин, але загалом – ​і подивитись навколо, поговорити із сусідами. Навіщо ваше кіно дивитись в Україні?

Я хочу спонукати людей до думок про політичну ситуацію, про історію незалежної України, про нашу радянську спадщину

– Я думаю, що я показую це життя і електричку із іншої перспективи, яка, може, недоступна людям в Україні. Є якась відстань. Я думаю, що її глядач відчує, побачить, що є якась така можливість поспостерігати без особливої надто емоційної залученості. У той же час це дуже такий універсальний і людяний портрет, який я зняла, і я думаю, що він буде цікавий і важливий людям будь-де, і в Україні в тому числі.

В Україні, мені здається, люди будуть більш емоційно дивитися фільм, бо вони себе в ньому впізнають. І хтось впізнає із сумом, хтось із гумором, хтось буде над цим сміятися, можливо, і те, і інше. Але буде ось цей момент самовпізнавання, ідентифікації із героями, з місцями, і я думаю, що це буде якось так щемливо для українського глядача. І я також сподіваюся, що люди задумаються по стан речей, про те, куди ми рухаємося, чому саме в цьому напрямку і чи варто щось змінити, і як змінити. Я хочу спонукати людей до думок про політичну ситуацію, про історію незалежної України, про нашу радянську спадщину. ​

– Ви живете в Канаді уже сім років – якою Україна бачиться звідти серед, зокрема, українців?

В українських емігрантів в Канаді з'являється любов до України дуже суперечлива

– Взагалі це залежить, про яких українців ми говоримо. Тому що тут є кілька хвиль еміграції, і за ці роки я зустрічалась із різними українцями – тими, які приїхали сюди недавно, приїхали сюди ще в 90-х, українці, які тут вже народилися і виросли. І вони всі мають своє бачення України. І, наприклад, ті, які вже третє покоління українців тут, вони Україну не знають, вони її не бачили, вони про неї знають з якихось розмов, переказів від їхніх батьків, від їхніх дідів. Вони не дуже володіють мовою, а якщо і володіють, то вона така, дуже дивна, стара мова. І в них бачення України дуже романтичне. Вони досі уявлять Україну якоюсь такою, ну я би сказала «шароварною», в них якесь таке бачення дуже ідеалістичне.

Ну а ті, що недавно переїхали, в них, мені здається, бачення таке, як і в українців: вони ще дуже прив'язані до країни, вони багато слідкують за новинами, вони стараються їздити туди, в них є або родичі, або сім'ї в Україні.

Але я би сказала, що загалом в емігрантів тут – через ось цю відстань, через відчуття ностальгії за усім українським – у них така з'являється любов до України, яка часто дуже суперечлива. Тому що вони забувають насправді, чому вони з України поїхали. Вони багато сумують за нею, але забувають по те, від чого вони, власне, тікали – від тієї самої корупції, від економічної нестабільності і так далі, хто від чого.

– «Щось пішло не так після отримання Україною незалежності», – каже один із ваших героїв. З вашої точку зору –​ що?

– Я думаю, що проблема в тому, що в Україні досі влада знаходиться у руках олігархів. Це одна із найбільших проблем. Знову ж таки, корупція –це якесь таке замкнене коло. І на додачу ще з'явилася війна. І це все засмоктує і не дає Україні вийти на якийсь інший рівень. Але найголовніше, чому ми за ці всі роки не стали на ноги, я думаю, – це саме через олігархічну владу і корупцію.

– А люди роблять якісь висновки із ситуації?

Люди розчарувались не тільки у владі, але, мені здається, у самих собі

– Від людей багато чого залежить. І дуже прикро, що люди цього не усвідомлюють. В тих людей, яких я знімала, є брак освіти, і вони не бачать часто інших перспектив, вони фактично некритично дивляться на ситуацію. І чому мені подобається мій герой, чому я його знімала – «Гоголя», – тому що він дуже багато читає. І незважаючи на те, якою він мовою говорить, якимось таким дуже дивним суржиком, він дуже розумний. І він цікаві речі висловлює, мені взагалі із ним було цікаво спілкуватися, і він дуже критично дивиться на ситуацію.

Ці «двері» застрягли трохи і якось ми так живемо із цими «напіввідчиненими дверима»



Але в той же час є така пасивність. І люди не розуміють своєї сили, що вони насправді можуть змінити хід речей. І в них було таке бачення після Майдану, Майдан показав людям, що, об'єднавшись, люди можуть зіштовхувати якісь плити важкі і робити якісь речі в суспільстві важливі. Але потім це знову все затихло, люди розчарувались не тільки у владі, але, мені здається, у самих собі, тому що зробили багато зусиль, величезне колективне зусилля, яке не привело до бажаних результатів.

– ​«Не хвилюйся, двері відчиняться» – попри все, у вас така оптимістична назва. Чому?

– Насправді назва і оптимістична, і іронічна. З одного боку, є сподівання, що «двері відчиняться» – люди, яких я знімаю у фільмі, я вірю, що вони справляться, що вони зрозуміють свою силу, владу, що вони зможуть відчинити двері і зможуть брати активну участь у житті суспільства. А з іншого боку, це трошки така іронічна назва, тому що ці двері не відчиняються (сміється – ред.). І ми якось сміємося у фільмі над цим, сміється мій герой, що насправді ці «двері» застрягли трохи і якось ми так живемо із цими «напіввідчиненими дверима».