Права наживо: обери свою правозахисну подію на Docudays UA

Цьогоріч 17-й міжнародний фестиваль із прав людини Docudays UA відбудеться в онлайн-форматі. Практично вся програма відбудеться в онлайн-кінотеатрі DOCU/SPACE та на сайті docudays.ua, в тому числі – ​правозахисні дискусії RIGHTS NOW! Усього з 25 квітня до 3 травня заплановано 18 лекцій, обговорень та презентацій, під час трансляції яких глядачі зможуть ставити запитання гостям.

Ми пропонуємо вам короткий огляд усіх правозахисних подій фестивалю. Цього року Docudays UA присвячений темі дорослішання.

25 квітня: «Права людини»

Чи не «перегнула палицю» українська влада з жорсткими карантинними обмеженнями? Що наразі відбувається з пацієнтами, яким потрібна постійна медична допомога, безхатченками, та як врятувати українців, ув'язнених на окупованій частині Донбасу і в Криму у разі спалаху COVID-19 там?

Дата дискусії – ​25 квітня о 14.30.

Чому батьки в Україні часто ігнорують права своїх дітей (чіткий список яких є у Конвенції ООН із прав дитини, що її ратифікувала і Україна), та навіть не знають про них? Чи можуть батьки, які самі ігнорують права своїх нащадків, захистити їх від сваволі вчителів? Авторка мему «Гусь» популярно пояснить, на що мають право неповнолітні, зокрема, у школі.

Дата тренінгу – ​25 квітня о 18.30.

26 та 27 квітня: «Булінг»

Як протидіяти булінгу – цькуванню дитині у школі – розкажуть самі діти, які стикнулися із травлею з боку однолітків. Як зазвичай реагує школа? Куди звертатися дітям та їхнім батькам? Та як розпізнати кібербулінг – цькування в інтернеті, де сучасні діти проводять чималу частину дня?

Дата дискусії – ​26 квітня о 18.30.

Як протидіють цькуванню у США? Про це – фільм американського документаліста Лі Гірша «Булер», що його команда Docudays UA показала дітям, батькам та вчителям Запорізької та Кіровоградської областей. Дивимось фільм та порівнюємо із українськими реаліями.

Дата показу та обговорення – ​26 квітня о 14. 30.

Приниження, утиски та цькування у школі набувають пронизливого голосу, коли про них розповідають самі діти. Про це – онлайн-платформа «Історії, які зворушують», яка допоможе батькам та вчителям краще зрозуміти дітей та допогти їм опиратися дискримінації.

​Дата презентації – ​27 квітня о 14. 30.

Історія Микити з проєкту «Історії, які зворушують»



«От якби мені таке розповідали в дитинстві!» – можливо, скажуть деякі жінки, побачивши книжку-комікс «Я тобі не кицька: маленька книжка для дівчат про власні кордони». У ній 9 історій, що можуть трапитися з кожною дівчинкою. Обов'язково для батьків та вчителів.

Дата презентації – ​27 квітня о 18. 30.

28 квітня: «Війна»

У Криму через російські репресії близько 200 дітей лишилися без батьків. Для решти було створено цілу систему «військово-патріотичних» таборів, де дітей мілітарізують та «вчать Батьківщину любити». Як зарадити?

Дата дискусії – ​28 квітня о 14. 30.

На Донбасі ж сьомий рік тривають справжні бойові дії. Як живеться дітям там, та які їхні найнагальніші потреби, зокрема, дітей у «сірій зоні»?

Дата дискуcії – ​28 квітня о 18. 30.

29 квітня: «Сім’я»

Чи знаєте ви про те, що до кінця цього року по всій Україні з'являться щось на кшталт американських шерифів – коли офіцер/ка поліції в рамках експерименту майже весь робочий час спілкуватиметься з жителями своєї громади? Чи потягне таке навантаження одна людина й чи вистачить в неї часу на попередження дитячої злочинності?

Дата круглого столу – ​29 квітня о 14.30.

Певно, ви бачили, як батько чи мати прямо на вулиці лупцюють свою дитину чи емоційно принижують, і, як не дивно, вважають це нормою. Чому це не так, і як говорити із такими батьками – розкажуть спеціалісти.

Дата дискусії – ​29 квітня о 18.30.

30 квітня: «Активізм»

Крім нападу на Катерину Гандзюк, що закінчився смертю, минулого року правозахисники нарахували 83 випадки переслідування громадських активістів. Коли чекати на вирок у найбільш резонансній атаці на Гандзюк – та як цей досвід може захистити інших критиків влади?

Дата дискусії – ​30 квітня о 14.30.

Через плакат «Імпічмент президенту!» 16-річна Дар'я Коцюба ледве не потрапила за ґрати, а Роман Ратушний місяцями переховувався через погрози за свою позицію щодо забудови Протасового Яру. Чого остерігатися молодим активістам? Та чим ризикує молодь, коли наважується протестувати у школі?

Дата дискусії – ​30 квітня о 18.30.

1 травня: «Рівність»

Чому діти йдуть «на кримінал» та чому правозахисники вважають, що кожному з них варто дати шанс? Активісти поділяться історіями 50-ти дітей, яких вони витягли з кримінального процесу.

Дата обговорення – ​1 травня о 14.30.

Як це – бути дитиною з ВІЛ-позитивним статусом в Україні? Та чому батьки часто відмовляються їх лікувати, незважаючи на ефективність та безкоштовніть антиретровірусної терапії, яку гарантує держава?

Дата дискусії – ​1 травня о 18.30.

2 травня: «Можливості»

Досі в Україні успішність складання ЗНО та вступу до вишу визначає місце проживання: учням із сільської місцевості часто це не вдається через незадовільну якість викладання в їхніх школах. Проблему покликана вирішити iLearn – відкрита платформа з онлайн-курсами та вебінарами для підготовки до ЗНО, побудована на принципах гри.

Дата презентації – ​2 травня о 14.30.

Діти і гроші – чи сумісні ці поняття? Коли дитині можна дозволити заробляти – та як бізнес-спільнота ставиться до малолітніх конкурентів? Розкажуть самі діти.

Дата обговорення – ​ 2 травня о 18.30.

3 травня: «Освіта»

Дівчата – готувати, хлопці – майструвати? Чи давно ці стереотипи пішли в минуле, та чи пішли взагалі (принаймні, у свідомості шкільних вчителів)? Долучайтеся до лекції, щоби навчитись відрізняти гендер від статі, зрозуміти, що таке гендерночутливий підхід в освіті, та як правильно спілкуватись із дітьми.

Дата лекції – ​3 травня о 14.30.

Досить боятися говорити з підлітками про секс! Авторка подкасту «11-А» Дарина Мізіна запрошує батьків на тренінг про те, що таке секс-освіта з точки зору «просунутих» країн Заходу – та як говорити з дитиною про фізичне кохання залежно від її віку. А дослідниця «культури згоди» Дар'я Андрєєва розкаже вже самим тінейджерам, що таке згода на секс та як її відрізнити від насильства.

Дата тренінгу та воркшопу – ​3 травня о 18.30.

Усі події транслюватимуться наживо на сайті docudays.ua та супроводжуватимуться перекладом жестою мовою.

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