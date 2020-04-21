На Одещині услід за лікарнею на карантин закрили місто

В Одеській області закрили на карантин місто Подільськ – туди зможуть потрапити тільки місцеві жителі і працівники життєво необхідних підприємств. Транзитний проїзд через місто буде заблокований, повідомив 21 квітня заступник голови управління Національної поліції в Одеській області Сергій Махотін.

«Режим допуску до Подільська буде суворо обмежений. Туди не можна буде приїхати, щоб придбати мопед або підстригтися. Або місцеві мешканці, або працівники важливих для життя міста підприємств, залізниці (будуть пропускатися – ред.)», – заявив Махотін.

На в’їзді будуть працювати місцеві правоохоронці, які зможуть ідентифікувати жителів Подільська на в’їзді. Буде потрібна або реєстрація, або довідка з місця роботи, заявив Махотін.

У пресслужбі Одеської ОДА Радіо Свобода уточнили, що карантин діятиме протягом двох тижнів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, станом на 21 квітня у Подільську на COVID-19 захворіли 37 людей, зокрема вісім лікарів. Один із них, Віктор Г., помер 19 квітня. Міську лікарню, де він працював, закрили на двотижневий карантин.

38 контактних осіб перебувають на самоізоляції. Всім медичним працівникам лікарні й пацієнтам проведуть ПЛР-тестування, повідомила місцева влада.

Всього в Одеській області – 146 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, дві людини померли (обидва випадки сталися в Подільську), чотири людини одужали, в тому числі – двоє дітей.