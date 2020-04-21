На Миколаївщині зафіксували першу смерть від COVID-19

У Миколаївській області зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції COVID-19, повідомила у фейсбуці 21 квітня обласна державна адміністрація.

«Померла жителька села Воронівка, Вознесенського району, у віці 81 року, яка захворіла 1 квітня і 9 квітня її було госпіталізовано до КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19. Коронавірусну інфекцію підтверджено лабораторним методом ПЛР… Дата смерті – 21 квітня», – йдеться в повідомленні.

Миколаївська область тривалий час не фіксувала захворювань на COVID-19. Про перший випадок тут повідомили 11 квітня.

За даними МОЗ, в Україні станом на 21 квітня зафіксували 6 125 випадків захворювання на COVID-19, одужали 367 людей, а померли – 161.

На Миколаївську область припадає 41 випадок захворювання.