Степанов просить українців лишатися вдома на травневі свята

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців дотриматися карантину під час травневих свят.

Виступаючи на онлайн-брифінгу 30 березня, Степанов звернув увагу на порушення карантинних обмежень, зокрема в Києві.

«Що ми спостерігаємо останні дні, принаймні в місті Києві? Спостерігаємо мітинги, вихід людей на вулиці, затори, збільшення людей в парках. Я розумію, що перебувати в карантині вже п’ятий, шостий тиждень дуже важко. Але повірте мені, ніхто не збираєтся продовжувати карантин, якщо для цього не буде підстав. Ніхто не збирається тримати людей і не пускати в парки або тримати зачиненими ті чи інші магазини, стримувати малий бізнес», – сказав він.

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Степанов нагадав, що уряд планує розглянути послаблення карантину з 11 травня, а від сьогодні можуть відновлювати роботу ринки.

«Ми розуміємо, що треба реанімувати економіку, що треба її відновлювати, але, коли на кону стоїть життя і здоров'я громадян України, ми вважаємо, що це найвища цінність, яка взагалі існує. Я прошу вас залишатися вдома на травневі свята, прошу дотримуватися карантину. Я прошу це задля того, що дуже хочу, щоб зранку, коли я зачитую статистику, в нас було нуль хворих і нуль померлих», – заявив міністр.

1 травня в Україні державний вихідний з нагоди Дня праці.

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За даними МВС, станом на ранок 19 квітня, в церковних заходах із нагоди Великодня, всупереч закликам влади дотримуватися карантинних обмежень, узяли участь майже 130 тисяч громадян (минулого року, коли обмежень не було, це число сягало більш ніж семи мільйонів). Уже тоді було повідомлено, що при цьому правоохоронці зафіксували 19 випадків порушення карантинних обмежень у 13 областях, найбільше з них – у Донецькій.​

Уряд продовжив дію карантинних заходів в Україні до 11 травня.