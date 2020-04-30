Ринки відновлюють роботу з дозволу Кабінету міністрів (трансляція)

30 квітня, вдруге за час карантину, поновлюється робота низки ринків. За рішенням Кабінету міністрів, право на відновлення роботи отримують 872 ринки.

Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ринки мають працювати «з дотриманням жорстких санітарних норм, порушення яких будуть суворо каратися, аж до закриття ринків на певний період».

Наприкінці березня в Україні вже намагалися відкрити ринки, але згодом рішення скасували. Де працюють ринки, а де тільки готуються до відкриття, досліджують кореспонденти Радіо Свобода у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Вінниці, Херсоні.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

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Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак його продовжили до 11 травня.