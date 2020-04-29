У Тернополі керівники ринків вирішили не відновлювати їх роботу

У Тернополі керівники місцевих ринків відмовилися відкривати їх, незважаючи на офіційний дозвіл уряду. Відповідне рішення ухвалили на засіданні місцевого штабу для боротьби з коронавірусом.

«Зважаючи на ріст захворюваності на коронавірус, керівники ринків наголосили, що не хочуть ризикувати здоров’ям як своїх працівників, так і тернополян. Тому прийняли рішення: до 11 травня продовольчі ринки у Тернополі не відкривати», – мовиться у повідомленні штабу.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 29 квітня у Тернопільській області зареєстровано 708 випадків захворювання на COVID-19.

На засіданні 29 квітня уряд України дозволив відновити роботу 872 ринків в Україні. При цьому було розроблено вимоги, яких мають дотримуватися ринки, та органи, які мають контролювати це.