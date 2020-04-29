Уряд дозволив знову відкрити низку продовольчих ринків

Уряд вдруге за час карантину дозволив відновити роботу продуктових ринків. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 29 квітня.

Як зазначав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, ринки мають працювати «з дотриманням жорстких санітарних норм, порушення яких будуть суворо каратися, аж до закриття роботи ринків на певний період».

Про намір знову відкрити ринки Шмигаль повідомив 27 квітня під час онлайн-наради з президентом України Володимиром Зеленським. Це сталося після того, як минулого тижня в кількох українських містах відбулися протести підприємців, які вимагали реалізації свого конституційного права на працю. Тоді прем’єр говорив про відкриття 281 ринку.

Наприкінці березня була оприлюднена постанова головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, яка дозволила роботу продуктових ринків. З 14 квітня рішення скасували. Як пояснив Ляшко, були виявлені «зловживання органів місцевого самоврядування», коли ринки відкрили в «антисанітарних умовах».

Карантин в Україні запровадили з 12 березня і відтоді вже двічі подовжували, наразі, до 11 травня.