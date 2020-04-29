Продовольчі ринки у Львові можуть запрацювати з 1 травня

Сьогодні, 29 квітня, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської міськради вирішила відновити роботу продовольчих базарів, як тільки Кабінет міністрів оприлюднить відповідну постанову. Цей документ мають опублікувати 30 квітня, тому 1 травня ринки можуть працювати, пояснили у мерії, але за певних умов дотримання карантину.

Відтак 30 квітня керівники продовольчих базарів мають подати у міську комісію листи про зобов’язання дотримуватися розроблених вимог, встановлених державним санітарним лікарем України. Тобто, продовольчі ринки відновлять роботу, якщо проводитиметься температурний скринінг працівникам ринку, продавцям і відвідувачам. Усі мають бути одягнені у маски, продавці можуть продати товар, перебуваючи на відстані 3 метри один від одного, на ринок має бути обмежений допуск покупців, обов’язково встановлені антисептики при вході, проведення дезінфекції території.

Заборонена стихійна торгівля довкола ринку.

«Ринки відновлять роботу лише у разі дотримання вимог санітарного лікаря України. Також комісія ухвалила рішення про надання дозволу на відновлення роботи з 12 травня закладам харчування, лише в частині роботи літніх майданчиків та обслуговування на виніс. Окрім того ми доручили розробити окремий протокол дотримання карантинних обмежень щодо функціонування таких майданчиків при закладах харчування. Ми скеровуємо звернення до Кабінету Міністрів України щодо надання погодження на таку діяльність. Якщо нам Кабмін надасть такий дозвіл, то з 12 травня літні майданчики закладів харчування у Львові запрацюють», – повідомила керівник комісії ТЕБ і НС Львівської міської ради Галина Слічна.

Якщо прохання Львівської міської ради погодить уряд, з 12 травня можуть відкрити 25 літніх майданчиків кав’ярень і ресторанів у Львові, а також майстерні з ремонту годинників, одягу, взуття, галантереї, магазини будівельних матеріалів, канцелярських товарів, книгарні, квіткові ринки, фотосалони, з продажу засобів зв’язку, роздрібну торгівлю.

Міська комісія також просить уряд якомога швидше дозволити людям відвідувати парки, сквери, проводити індивідуальні заняття на спортивних майданчиках.

На засіданні 29 квітня уряд України дозволив відновити роботу 872 ринків в Україні. При цьому було розроблено вимоги, яких мають дотримуватися ринки, та органи, які мають контролювати це.