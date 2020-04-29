Як живе закрите село на Харківщині, де в психіатричній лікарні спалах коронавірусу?

Анна Бровко

Спалах коронавірусу зафіксували в психіатричній лікарні в Харківській області. Лікарня розташована в невеликому селі Стрілеча на кордоні з Росією. Коронавірусною інфекцією заразилися і медики, і пацієнти. Чиновники вирішили закрити на карантин увесь населений пункт, але місцеві жителі обурилися: тут не було навіть аптеки.

У прикордонному українському селі Стрілеча живуть близько тисячі людей. Ще стільки ж працюють або лікуються в психіатричній лікарні. Перші випадки зараження коронавірусом у селі зафіксували 23 квітня у медсестри і двох санітарок лікарні. Щоправда, суворі обмеження ввели тільки тоді, коли коронавірус виявили і у пацієнтів. Сьогодні їх уже 12.

Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер розповів, що на коронавірусну інфекцію тестували всіх, у кого були контакти із зараженими, але ні в кого з них не було ніяких зовнішніх симптомів захворювання: «Це дуже цікаво, тому що люди пересуваються населеним пунктом, взагалі не виявляють жодних ознак хвороби, але є носіями коронавірусу».

Стрілечу закрили на в'їзд і виїзд 25 квітня увечері. Шлагбаум, старий вагончик для чергових поліцейських і каністри з дезінфектантом – усіх, у кого немає пропуску, розвертають назад.

Після введення суворого карантину в селі, місцеві жителі запанікували і розкупили продукти в крамниці. Харків'яни тепер везуть передачі рідним на КПП.

Микола зібрав для літніх батьків продукти – «молочку, хліб, йогурт». Купив також ліки, маски й антисептики. «Звичайно, хвилююся, хто не хвилюється за рідних. Привіз ліки, все це, ні аптеки ж, нічого немає. І завозити, хто його знає... То не пропускають, то пропускають – невідомо що», – розповідає чоловік.

Чиновники запевняють, що вже налагодили поставку продуктів у сільські крамниці. Обіцяють, що дефіциту не буде.

«Невелика паніка серед жителів була, – каже голова Харківської районної держадміністрації Артур Товмасян. – Ми залишили номер телефону нашого керівника штабу кожному продавцеві у кожній крамниці. Я особисто заходив, спілкувався і залишав цей номер телефону для того, щоб, якщо будуть якісь запитання, телефонували і могли всю інформацію, яка цікавить, отримати».

28 квітня в селі нарешті відкрили аптечний пункт, якого тут ніколи не було – за ліками люди їздили в сусіднє селище. Артур Товмасян запевняє, що асортимент буде розширюватися: «На сьогоднішній момент у нас тут є і жаропонижуючі, і противірусні, й антибіотики. І, ну, загалом, і серцеві, і від тиску. Поки все є. Приходьте, будь ласка».

У відділенні лікарні, де зафіксували спалах COVID-19, планують протестувати всіх пацієнтів і вибірково – пацієнтів інших відділень і жителів села.

«Ми також проведемо тестування людей, які працюють у крамниці, можливо на пошті. Тобто тих, хто міг мати найбільше коло контактів, хто міг сам інфікуватися або комусь передати хворобу», – розповідає Тарас Пастух, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації.

Першу санітарку, яка заразилася в Стрілечій, лікують у Харкові, інфікованих пацієнтів ізолювали в палатах психіатричної лікарні.

«Розмовляли з головним лікарем. У лікарні у них є свій рентген. Вони перевіряють періодично і підопічних, і медперсонал. Явних симптомів ні у хворих, ні у медпрацівників немає ніяких», – запевняє голова Харківської районної держадміністрації Артур Товмасян.

У Харківській області зараз більше ніж 220 хворих на коронавірус. Із них 57 – це лікарі та інші медичні працівники.

Оригінал публікації на сайті «Настоящего времени», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»