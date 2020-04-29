Кабмін планує на наступному засіданні розглянути послаблення карантинних обмежень – Шмигаль

На наступному засіданні уряд планує розглянути низку рішень щодо послаблення карантинних обмежень. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Я вже доручив міністерствам і відомствам розробити критерії для об’єктів, які будуть поступово відкриватися. Адже ми не просто маємо відкрити магазини, перукарні та кав’ярні, ми маємо створити умови, за яких перебування там людей не загрожуватиме новим спалахом хвороби», – зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що кожен етап зняття обмежень передбачає відкриття закладів із чіткими вимогами до дотримання санітарних норм.

Раніше Шмигаль нагадав, що дорожню карту по виходу з карантину, яка складається з п’яти етапів, презентували минулого тижня.

Станом на ранок 29 квітня в Україні виявили 9 866 випадків COVID-19. 250 людей померли, понад тисяча – одужали.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак його продовжили до 11 травня.