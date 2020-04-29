Близько 200 людей пропустили через лінію розмежування на Донбасі з початку карантину – ООС

Близько 200 людей пропустили через лінію розмежування на Донбасі з 22 березня. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода) повідомив заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил Богдан Бондар.

За його словами, позитивні рішення отримала майже чверть з тих громадян, які індивідуально звернулися в штаб ООС.

«З 22 березня більш ніж 800 звернень було до командування. Близько 200 звернень було позитивно вирішено. Практично 25% тих звернень, які були, було прийнято позитивні рішення, для того, щоб могли переміститися або на тимчасово окуповану територію, або звідти», – зазначив Бондар.

За його словами, останній раз 25 квітня лінію розмежування перетнули 42 особи. Половина з них прямували на непідконтрольну Україні територію, половина – у зворотному напрямку.

Заступник командувача зазначив, що штаб дозволяє переміщення осіб, але тільки тим, хто найбільше цього потребує.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції.

З 0:00 22 березня пропуск через лінію розмежування не здійснюється. Проте у виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.

За даними Радіо Донбас.Реалії частина людей змушені знімати житло у населених пунктах біля лінії розмежування, через те, що їх не пропускають на окуповану територію Донбасу.

За інформацією МОЗ, станом на ранок 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, 52 випадки на підконтрольній Україні частині Донецької області та 33 – у Луганській.

Угруповання «ЛНР» та «ДНР» на своїх інформаційних ресурсах повідомляють про 215 випадків зараження на коронавірус на підконтрольних їм частинах Донеччини та Луганщини.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак його пролонгували до 11 травня.