Бойовики обмежують роботу моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі – штаб ООС

Підтримувані Росією угруповання обмежують роботу моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода) повідомив заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил Богдан Бондар. Він зазначив, що моніторингова місія наразі не може допомагати в переміщені людей через лінію розмежування в умовах карантину.

«Місія ОБСЄ не може нам допомагати в переміщенні цих осіб. Можливості ОБСЄ разом зі ЗМІ, які цю ситуацію висвітлюють, дозволять нам покращити стан з переміщенням людей через КПВВ», – заявив Бондар.

За словам заступника командувача штабу ООС, моніторингова місія перевіряє, чи здійснюються карантинні заходи на непідконтрольній Україні частині Донбасу і яка там ситуація з захворюваністю на коронавірус.

«Ми не знаємо, наскільки відповідає дійсності інформація звідти. Такий моніторинг дозволив би нам більш ефективно працювати, у тому числі по КПВВ», – зазначив військовий.

21 березня штаб Операції об’єднаних сил повідомив про тимчасове закриття контрольних пунктів в’їзду та виїзду з окупованих територій на Донбасі в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. Однак для співробітників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до перетину з українського боку не обмежувався.

25 березня представники моніторингової місії ОБСЕ повідомляли про те, що члени незаконних збройних угруповань не дозволяють патрулям місії перетинати лінію розмежування.

29 квітня заступник командувача штабу ООС Богдан Бондар повідомив, що з 22 березня більш ніж 200 осіб пропустили через лінію розмежування на Донбасі.

Заступник командувача зазначив, що штаб дозволяє переміщення осіб, але тільки тим, хто найбільше цього потребує.

За даними Радіо Донбас.Реалії, частина людей змушені знімати житло у населених пунктах біля лінії розмежування, через те, що їх не пропускають на окуповану територію Донбасу.

За інформацією МОЗ, станом на ранок 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, 52 випадки на підконтрольній Україні частині Донецької області та 33 – у Луганській.

Угруповання «ЛНР» та «ДНР» на своїх інформаційних ресурсах повідомляють про 215 випадків зараження на коронавірус на підконтрольних їм частинах Донеччини та Луганщини.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак його пролонгували до 11 травня.