Три в одній: як у Львові хочуть змінити медицину

ЛЬВІВ – У Львові реалізують пілотний проєкт – лікарні міста об’єднають у три юридичні структури і залучать кошти від державних і приватних партнерів. Згідно з медичною реформою, змінено систему фінансування щодо надання медичних послуг.

Які є ризики такого об’єднання? Чи отримуватимуть пацієнти якісні послуги? Чи скорочуватимуть медичний персонал?

Захворіти, почути діагноз, потрапити у лікарню – одразу для пацієнта це означає фінансові витрати. Від матеріальної скрути у разі захворювання одного з членів родини щорічно в Україні потерпає 640 тисяч сімей. Таку цифру називає медичний експерт Олександр Ябчанка. Понад 90% громадян України бояться, що при хворобі когось із рідних у сім’ї настане фінансова катастрофа.

Проблема у недофінансуванні медичної галузі

«Проблема у недофінансуванні медичної галузі і неефективному використанні коштів. Тому і виникло питання про вирішення цих проблем через програму державних фінансових гарантій і ефективне використання коштів («гроші ходять за пацієнтом»). Вислідом є те, що на сьогодні 30 мільйонів пацієнтів уклали декларацію з сімейним лікарем», – наголосив під час медичного фоурму у Львові Олександр Ябчанка.

Заклади охорони здоров’я, згідно з медичною реформою, з 2020 року фінансуються з Національної служби здоров’я України (НСЗУ) за надану медичну послугу, а з місцевого бюджету кошти скеровують на забезпечення обладнанням і на ремонтні роботи. Відповідно, скільки послуг надасть заклад охорони здоров’я пацієнтам, стільки і отримає за це грошей.

Львівська міськрада вирішила медичні заклади об’єднати у три окремі юридичні структури: багатопрофільні лікарні; планове лікування, реабілітація і паліатив; акушерство і гінекологія.

Для прикладу, невідкладну допомогу надаватимуть лікарня швидкої допомоги, 8-а лікарня і дитяча імені Пилипа Орлика. Вони увійдуть в одне об’єднання, матимуть спільну бухгалтерію, одну стратегію розвитку, здійснюватимуть закупівлю техніки і медикаментів, надаватимуть різні послуги, лікарі будуть більш мобільні, зможуть працювати, у разі потреби, у трьох лікарнях.

Ризик об’єднання у тому, що можуть бути скорочення працівників, а ми цього не хочемо

«Фактично буде один юридичний простір, у якому медичні працівники можуть пересуватись. Є спеціальності такі, як кардіохірургія і нейрохірургія. Є один лікар-нейрохірург, який має право лікувати дітей і дорослих. Ми уникатимемо дублювання відділень. Ризик об’єднання у тому, що можуть бути скорочення працівників, а ми цього не хочемо. Нам важливо максимально залучити людей. Але є такі працівники, які не виконують своєї функції чи мало працюють», – каже Радіо Свобода керівниця управління охорони здоров’я Львова Леся Кобецька.

Зміни в медицині сприятимуть якості

Таке об’єднання шпиталів, як переконують у міській раді, сприятиме економії коштів, наданню якісніших медичних послуг, пацієнти лікуватимуться у кращих умовах, медичні працівники матимуть вищу оплату праці. У мерії провели економічний аналіз лікарні швидкої медичної допомоги, 8-ї лікарні і дитячої. Два шпиталі для дорослих за рахунок власних надходжень, платних послуг дають собі раду. Тобто вони зможуть підсилити дитячу лікарню, якій бракує фінансування.

Не буде вже так, як раніше: потужне управління охорони здоров’я і головні лікарі. Тепер є генеральні директори

«НСЗУ на 100% фінансує проліковані випадки (глобальний індекс). До кінця року планують зменшити до 85%, наступного року це може бути 60%. За ту саму кількість послуг менше оплачуватиметься. Самі медичні заклади повинні продумувати, як організовувати свою роботу. Є заклади, які заробляють кошти, інші потребують дотації. Можна економити на ProZorro, відкривати нові пакети послуг. Це вимога. Не буде вже так, як раніше: потужне управління охорони здоров’я і головні лікарі. Тепер є генеральні директори», – каже заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Лікарня швидкої допомоги є самодостатньою, наголосив її директор Олег Самчук. Цей шпиталь потрапив до пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я з трансплантації, і на його базі працює Центр трансплантології. За фінансової підтримки міськради у лікарні ремонтують приміщення. Вдалося відкрити нові відділення.

Нам треба робити свою стратегію

«Ідеального варіанту стратегії немає ніде у світі, скільки країн – стільки і моделей. Тому нам треба робити свою стратегію. Звісно, вона буде недосконала, але її треба робити, всім дружньо над цим працювати», – наголосив Олег Самчук під час медичного форуму у Львові.

Чи вдасться у Львові об’єднати медичні заклади так, як це бачить міський голова і його команда, залежить від депутатського корпусу, який має це питання обговорити і за нього проголосувати на сесії.

Обранці, з якими спілкувалось Радіо Свобода, не розуміють, чому об’єднують дитячу лікарню з дорослими шпиталями, як формуватимуться ціни на послуги, на яких засадах обиратиметься Рада директорів. Бо у Львові неофіційно називають претендента на цю посаду – людину міського голови Андрія Садового, екснародного депутата від «Самопомочі» Олега Березюка.

Є ризики перехідного етапу

«Є позитивні моменти у цьому об’єднанні, а це можливість укладати додаткові пакети надання медичних послуг, економія на адміністративно-управлінському персоналі, більш комплексна допомога, спільні тендерні процедури. Є ризик, що відділення будуть оптимізовуватися. Люди бояться скорочень, які будуть. Є ризики перехідного етапу», – каже Радіо Свобода Валерій Веремчук, голова комісії охорони здоров’я та соціального захисту.

Міські чиновники пояснюють, що об’єднання дитячої лікарні з двома дорослими сприятиме розвиткові хірургічних операцій, трансплантології, кардіохірургії, нейрохірургії.

Професорка, завкафедри педіатрії і неонатології факультету післядипломної освіти Львівського медуніверситету Марія Кісельова не бачить логіки у тому, що дитячу лікарню з’єднують із двома дорослими.

Дитинство – це те, що продовжується після пологів

«Завжди йшло материнство, дитинство. Дитинство – це те, що продовжується після пологів. Лаконічно і логічно було б об’єднати материнство і дитинство так, як це у цілому світі: перинатальна допомога, допомога дітям. Є зацікавлення, щоб було здорове покоління, здорова нація. Має бути логіка і конструктив, економічна доцільність, яка в подальшому допоможе виховувати здорову націю і не мати високоекономічних затрат», – каже Марія Кісельова.

Є ще запитання, які хвилюють як медиків, так і представників громади: чи при об’єднанні медичних закладів усі грошові потоки не опиняться під одним впливом, чи прозоро обиратиметься Рада директорів. Втім, лише час дасть відповідь на всі застереження, які звучать нині.