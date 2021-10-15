У МОЗ повідомили, коли лікарі отримуватимуть від 20 тисяч гривень зарплати

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13 500 гривень для середнього медичного персоналу і 20 тисяч гривень – для лікарів. Про це Ляшко повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Вдалося збільшити програму медичних гарантій, як мінімум, на 33,8 мільярди гривень. Це додасть заплату медпрацівникам. 13 500 – для медичної сестри, 20 тисяч гривень – для лікаря. Це базовий рівень, від якого будуть нараховуватися всі інші надбавки, які повинні бути в медичних працівників. Ми робимо все, щоб це сталося з 1 січня 2022 року», – сказав міністр.

За його словами, такі зарплати отримуватимуть всі медики, які працюють із програмою медичних гарантій.

У червні президент Володимир Зеленський видав​ указ, що пропонує підвищення заробітних плат для медпрацівників.

У вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів України закладає зростання заробітної плати медпрацівників у проєкті бюджету на 2022 рік.

«Основні показники бюджету цього року – це зростання зарплат лікарів. Був указ президента про встановлення мінімальної заробітної плати лікарів на рівні 20 тисяч гривень і середнього медичного персоналу на рівні 13 500. Відповідно, це закладено в бюджет. Середня зарплата в лікарів буде вищою, ніж 22,5 тисячі гривень, в середнього медичного персоналу – більше ніж 14,5 тисячі гривень буде відповідно середня зарплата», – сказав він.

Проєкт державного бюджету на 2022 рік внесений до Верховної Ради, яка має намір розглянути його в першому читанні цього місяця.

Повністю інтерв’ю з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком дивіться у програмі «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 16 жовтня, у Youtube та читайте текстову версію на сайті.