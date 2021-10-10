Шмигаль: мінімальна пенсія зросте з 1 грудня

Мінімальна пенсія в Україні зросте з 1 грудня в зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати. Про це у фейсбуці написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Щоб забезпечити своєчасне підвищення пенсій, уряд цього тижня збільшив бюджет Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн. Зміни до дохідної та витратної частин ПФУ також дозволять без затримок виплачувати запроваджені з 1 липня доплати до пенсій військовослужбовцям, підвищені пенсії учасникам бойових дій, особам з інвалідністю та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи», – мовиться у повідомленні.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна 28 вересня заявила, що уряд планує підвищення пенсій на 2022 рік. За її словами, наступного року пенсійні виплати для людей старше 70 років при страховому стажі 35 і 30 років для чоловіків і жінок відповідно будуть не меншими за 3 тисячі гривень.

За офіційними даними, в Україні налічується 11 мільйонів пенсіонерів, це 27% від загальної кількості населення. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок в Україні становить 60 років. Це передбачає пенсійна реформа, ухвалена попередньою владою ще у 2011 році.