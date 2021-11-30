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Путін заявив про «червоні лінії» для України

Президент Росії Володимир Путін на військових навчаннях у Росії, 2020 рік

Президент Росії Володимир Путін заявив про існування «червоних ліній» для України, якими вважає отримання Києвом сучасних видів озброєнь. Про це російський лідер заявив на форумі «Росія кличе», який 30 листопада транслюють державні інформагенції та телеканали.

«Де ці «червоні лінії»? Перш за все створення загроз для нас, які можуть виходити з цієї території. Якщо і далі все буде розширюватися в цій інфраструктурі, то я вже публічно говорив: якщо на території України виникнуть комплекси ударні, підлітний час до Москви буде 7–10, а в разі розміщення гіперзвукової зброї 5 хвилин... А нам що робити? Ми тоді повинні будемо щось подібне створити щодо тих, хто нам так загрожує», – стверджує Путін.

Він нагадав, що Росія вже має на озброєнні гіперзвукові ракети.

Як повідомляло раніше видання Bloomberg, розвідка США поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків.

Згідно з матеріалом, зібрані дані свідчать про підготовку російських військ до «стрімкого, масштабного просування на територію України з кількох локацій, якщо президент (Росії – ред.) Володимир Путін вирішить напасти», заявляють журналісти з посиланням на обізнані джерела.

Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

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