США розглядають відключення SWIFT для Росії в разі посилення її агресії проти України – CNN

Сполучені Штати розглядають можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT у разі ескалації її агресії проти України. Про це повідомляє американський канал CNN із посиланням на свої джерела, «обізнані з темою».

Про це співрозмовники журналістів повідомили, коментуючи можливий пакет санкцій, який готує Вашингтон на випадок загострення агресії.

За даними журналістів, нові економічні санкції можуть бути спрямовані на кілька секторів, у тому числі виробників енергії, російські банки та російський державний борг. Також можуть бути застосовані обмеження проти найбільш заможних російських олігархів.

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«Урядовці також розглядали відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, від якої Росія багато в чому залежить, кажуть два джерела, обізнані з обговореннями. Це вважається «ядерною» опцією», – йдеться в матеріалі.

Один із американських високопосадовців також згадав про можливість відмови російським енергетичним компаніям у доступі до ринку боргових зобов’язань.

«Ми уклали досить агресивний пакет», – цитують журналісти джерело у Вашингтоні. Неназваний посадовець застеріг Росію, що в разі прямого вторгнення США та Європа запровадять найгірші економічні санкції, що були застосовані до будь-якої країни, окрім Північної Кореї та Ірану.

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Офіційних заяв про відключення системи SWIFT з боку Вашингтону наразі не було.

Раніше 6 грудня посадовець Білого дому анонімно заявив журналістам, що США провели дискусії з європейськими партнерами щодо колективних планів на випадок серйозної російської військової ескалації в Україні.

За його словами, сторони спланували контрзаходи, які б «завдали значної та серйозної економічної шкоди російській економіці» в разі загострення агресії.