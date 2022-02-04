Атака з моря: Росія може накопичити біля українських берегів 12 великих десантних кораблів – Крим.Реалії ТБ

Росія передислокувала зі свого Північного флоту 6 великих десантних кораблів, зараз вони зупинилися біля берегів Сирії, але впродовж кількох днів можуть опинитися біля морських берегів України. Ще 6 таких суден має Чорноморський флот, ітиметься в програмі Крим.Реалії ТБ, яка вийде на каналі Радіо Свобода в Youtube 5 лютого о 12:00.

«Ми можемо за 5-6 днів, коли вони зайдуть, плюс декілька днів на посадку, на погрузку – можемо мати дуже велике угруповання, яке може одночасно, ну щонайменше в двох районах робити висадку морського десанту», – сказав керівник моніторингової групи «Інституту чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко.

Експерти вважають, що зараз ці кораблі прийшли без особового складу. Морську піхоту і техніку їм простіше завантажити у Севастополі чи Новоросійську. При нагоді стане 810-та бригада із Севастополя, 382-й батальйон морпіхів з Темрюка – плюс оперативно склад можна поповнити ще й з Північного чи Балтійського флотів.

«Фахівці завжди розраховують так: якщо у вас є висадка десанту і у вас є шість кораблів, то зазвичай розрахунки робляться таким чином – два десантні кораблі безпосередньо працюють з десантом і висаджують десант, два кораблі в дорозі, і два кораблі перебувають на базах, циркулюють між районами. Тому ми й кажемо, що якщо 12 кораблів, то це може бути два райони висадки десанту», – додав Клименко.

Узбережжя фактично по всій довжині материкової України ідеально підходить для висадки морського десанту. Воно мілководне, пологе і з піщаним дном. А в грудні 2021 року в Азовському морі Україна вже фіксувала прохід російського великого десантного корабля «Новочеркаськ». Та найбільш імовірні напрямки можливої атаки, як кажуть експерти – це район Маріуполя та Каркінітської затоки й Одеси.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.