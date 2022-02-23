В більшості областей України запровадять надзвичайний стан – секретар РНБО

Рада національної безпеки і оборони схвалила запровадження надзвичайного стану в усіх областях, окрім Донецької та Луганської. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого.

Він уточнив, що сьогодні виступатиме у Верховній Раді, яка має затвердити це рішення.

«На всій території нашої країни, крім Донецької та Луганської областей, буде запроваджено надзвичайний стан залежно від території, залежно від того, наскільки будуть вважати доцільним проведення тих чи інших речей, які виписані згідно з нашим законодавством про правовий режим надзвичайного стану. Обласні комісії, до яких входитимуть представники всіх органів державної та місцевої влади, будуть приймати ті чи інші рішення», – повідомив він.

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Данілов пояснив, що додаткові заходи можуть передбачати посилення охорони громадського порядку та критичних об’єктів, обмеження певного руху транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірку документів у громадян.

«Тобто це питання, які є превентивними для того, щоб у країні зберігався спокій, працювала наша економіка і наша країна», – додав секретар РНБО.

При цьому, як він зазначив, у Донецькій та Луганській областях діє окремий правовий режим: «там надзвичайний стан не вводиться, на превеликий жаль, він там ведений вже давно, з 2014 року».

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За словами Данілова, запроваджені заходи не позначаться «радикально» на повсякденному житті.

На уточнення журналістів секретар повідомив, що надзвичайний стан, за законом, триватиме 30 днів, за погодженням із парламентом президент може його подовжити.