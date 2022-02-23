Рада затвердила указ Зеленського про надзвичайний стан

Верховна Рада України затвердила указ президента Володимира Зеленського про запровадження надзвичайного стану в окремих регіонах України з 00:00 24 лютого терміном на 30 днів. Таке рішення на позачерговому засіданні ввечері 23 лютого підтримали 335 народних депутатів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, який доповідав щодо відповідного законопроєкту, заявив, що запровадження надзвичайного стану потрібне через ускладнення ситуації у зв’язку з діями Росії.

«Нам треба цей режим, і ми пропонуємо його ввести на всій території нашої країни, крім Донецької і Луганської областей, де діє інший режим, пов’язаний із проведенням ООС. Ситуація, ще раз наголошую, – непроста, але вона абсолютно контрольована. По даних всіх наших розвідок партнерів, за даними наших розвідок, наших аналітиків, без внутрішньої дестабілізації на території нашої країни захоплення нашої країни неможливе. Питання внутрішньої дестабілізації для РФ – це питання номер 1. Щоб запобігти цим подіям, ми пропонуємо запровадити надзвичайний стан», – сказав Данілов.

Раніше сьогодні секретар РНБО пояснив, що додаткові заходи можуть передбачати посилення охорони громадського порядку і критичних об’єктів, обмеження певного руху транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірку документів у громадян.

«Тобто це питання, які є превентивними для того, щоб у країні зберігався спокій, працювала наша економіка і наша країна», – додав секретар РНБО.

За словами Данілова, запроваджені заходи не позначаться «радикально» на повсякденному житті.

На уточнення журналістів секретар повідомив, що надзвичайний стан, за законом, триватиме 30 днів, за погодженням із парламентом президент може його подовжити.

Надзвичайний стан Рада національної безпеки і оборони України схвалила 23 лютого запровадження надзвичайного стану в усіх областях, окрім Донецької та Луганської (де діє окремий правовий режим з 2014 року). Це рішення підтримала Верховна Рада. Надзвичайний стан​, згідно з законом, запроваджується окремим указом президента, на 30 днів, за погодженням із парламентом президент може його подовжити, але не більше ніж на 30 діб. Надзвичайний стан передбачає: встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

заборону страйків;

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.