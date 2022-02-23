Львівська міськрада на позачерговій сесії засудила дії Кремля

На позачерговій сесії 23 лютого Львівська міська рада засудила рішення Росії щодо визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР», які контролюють частини Донецької та Луганської областей. Звернення обранці адресували керівникам України, а також містам-партнерам.

«Вимагаємо від Кремля негайно вивести окупаційні війська з території України та припинити будь-яку діяльність, що спрямована проти суверенітету, цивілізаційного вибору і територіальної цілісності нашої держави. Подібний стан справ прогнозує непередбачувані дії зі сторони Кремля та піддає Європу і світ загрозі безглуздої та масштабної війни», – мовиться у заяві львівських депутатів.

Обранці закликали міжнародних партнерів України невідкладно застосувати ефективні й жорсткі санкції щодо країни-агресора та її представників (в тому числі щодо російського капіталу, що розміщений на території України).

Львівські обранці звернулися до керівників держави з проханням розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити візовий режим для громадян Росії.

Депутати Львівської міськради закликали Кабінет міністрів України розглянути можливість закриття повітряного простору України для транзиту авіасполучення з Російською Федерацією, а також припинення будь-якого залізничного сполучення з країною агресором через територію України; заморозити активи російського бізнесу і колаборантів в Україні.

Ще низка пропозицій львівських депутатів стосується спрощеної процедури закупівлі для забезпечення сил територіальної оборони та постачання гуманітарної допомоги в Україну, збільшення фінансування оборонних витрат.

У зверненні міських депутатів є вимога і до Верховної Ради, зокрема скасувати закон №4499 про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і ухвалити альтернативний законопроєкт №4335-1 про цивільну зброю та боєприпаси; ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули російського, та визначити процедуру.

У Львові створено Штаб забезпечення функціонування міста в особливий режим і буде скеровано додаткове фінансування на підтримку військових підрозділів, що дислокуються на території територіальної громади.