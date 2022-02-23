У Львові створюють центр спротиву, активізувався волонтерський рух. Реакція на дії Росії

ЛЬВІВ ‒ Активізація волонтерського руху, підтримка підприємцями української армії, готовність прийняти біженців зі східних регіонів України, заяви Львівської обласної та міської рад щодо відносин із Росією, а ще зберігання спокою. Так виглядає Львів після офіційного введення російських військ на окуповані російськими гібридними силами території Донецької та Луганської областей і визнання Кремлем «незалежності»​ незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Місцеві депутати одноголосно засудили рішення Росії про визнання угруповань «ЛНР» і «ДНР» і введення російських військ на територію України. А ще закликали українську владу розірвати дипломатичні відносини з Росією (президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає цього – ред.).

Через задимлення на території російського консульства у Львові 23 лютого зранку жителі викликали рятувальників. Однак, що саме палили у бочці, офіційно невідомо. На територію консульства працівників ДСНС не пропустили.

Депутати міської та обласної рад вважають, що введення окупаційних військ на територію України «прогнозує непередбачувані дії зі сторони Кремля та піддає Європу і світ загрозі безглуздої та масштабної війни». Львівські обранці закликали Кабінет міністрів України розглянути можливість закриття повітряного простору України для транзиту авіасполучення з Росією, припинення будь-якого залізничного сполучення з Росією через територію України.

Також низка пропозицій зі Львова стосується спрощеної процедури закупівлі для забезпечення сил територіальної оборони та постачання гуманітарної допомоги в Україну, збільшення фінансування оборонних витрат. У Львові створили Штаб забезпечення функціонування міста під час особливого режиму.

Маємо мати залізні нерви

«Ми маємо мати залізні нерви, швидко ухвалювати оперативні рішення. На передових позиція – 80-та десантна бригада. І маємо від військових перелік того, що вони потребують. Будемо закуповувати за бюджетні гроші і звертатимусь до підприємців», ‒ наголосив під час позачергової сесії мер Львова Андрій Садовий.

Львів’яни об’єднуються

Самі ж жителі вирішили об’єднатись у координаційну групу чи штаб. Волонтери й активісти заявили, що реагуватимуть на ситуацію та різні запити. Наприклад, допомагатимуть знайти тимчасове житло для тих, хто змушений буде виїхати зі східних терен.

Зголосились 450 людей

«Є ініціативна група жителів Львова, яка хоче реагувати на ситуацію, долучатись своїми професійними навичками, якимсь людським фактором. Зголосились 450 людей, які готові координувати щось на місцях. Ми зустрічались із волонтерськими, ветеранськими організаціями і створюємо координаційний штаб, який буде центром спротиву. Беремо відповідальність за соціальні складові. Хочемо допомагати людям, які переїжджають, потребують допомоги психологічної чи юридичної», ‒ розповіла Радіо Свобода одна з ініціаторів проєкту Ірина Ковальчук.

У Львів уже переселилося багато людей із Києва, Харкова, Луганщини, Донеччини. Громадяни орендували житло на два-три місяці. Оскільки пропозицій на ринку нерухомості дедалі менше, то й ціни помітно зросли. За тиждень – у середньому на 30%. Для прикладу, оренда помешкання на одну добу становить від тисячі гривень і більше. Знайти місця у готелях за прийнятними, середніми цінами доволі складно.

Мер Львова говорить про те, що є студентські гуртожитки у місті, і в разі потреби людей можна тимчасово поселити там. Скільки зможе переселенців прийняти Львів, такої цифри не називають. У 2014 році людей з Криму та Донбасу розселяли по всій області. Частина потім повернулась додому.

Міський голова Івано-Франківська повідомив, що місто зможе прийняти близько 30 тисяч людей, які можуть приїхати зі східних регіонів у випадку широкомасштабної війни з Росією.

Чинимо опір

«Львів має показати приклад абсолютної підтримки східних українців і показати, що ми разом, що ми готові захищати українську землю. Львів не повинен говорити, що можемо приймати біженців, бо це послаблює бойовий дух, що територія може бути окупована, і послаблює дух українців на сході чинити опір. Маємо донести думку, що ми – невід’ємна територія України і одне ціле. Тобто, як одна сім’я йдемо і чинимо опір. Львів’яни мають активно записуватись у територіальну оборону і вступати до лав Збройних сил», ‒ вважає ветеран російсько-української війни Антон Петрівський.

Навчаються і допомагають

Львів’яни охоче записуються на тактичну медицину і підготовку зі стрільби. Кілька центрів проводять навчання з домедичної освіти для людей різної вікової категорії. Важливо – вміти допомогти людині в укритті чи на вулиці, коли швидка допомога не зможе дістатись до місця певний час.

Охочих є дуже багато

«Це короткий цикл підготовки. Включає ті елементи, які потрібні під час військової ситуації. Маємо фахових інструкторів. Зокрема, заняття проводять хірурги. Вчимо, як зупинити кров, допомогти при травмі грудної клітки. Охочих навчитися є дуже багато, і такі заняття розпочали з 14 лютого», ‒ розповів Юрій Кривко, директор Львівської медичної академії.

Вже деякі львівські підприємства організували фінансову допомогу для української армії. Львівська компанія Intellias зібрала близько 600 тисяч гривень і через благодійний фонд «Повернись живим» придбає для українських військовослужбовців квадрокоптери. Фірма Dodo Socks за зібрані гроші купить шість мобільних комплексів спостереження. Фірма «LA П’ЄЦ» денний прибуток перерахує у фонд «Повернись живим» і закликає львів’ян замовляти їхню піцу 24 лютого. 100 тисяч гривень перечислила у благодійний фонд львівська дизайнерка Марія Фуртас.

Такий волонтерський досвід Львівщина має з 2014 року, коли почалась АТО на Донбасі, і тоді українці об’єднались, щоб допомогти армії: від їжі, води, ліків, одягу, наметів до зброї та навіть БТРів. Переносили у руках бронежилети та каски через українсько-польський кордон. Ба більше, тоді волонтери самостійно шили взуття і одяг для військових, виготовляли буржуйки.

Ще на Львівщині оголосили боротьбу з «російськомовним культурним продуктом». Запрацювала «гаряча лінія», сторінка у мережі «Фейсбук», на якій кожен громадянин може повідомити про використання на теренах регіону «російськомовного культурного продукту». Тут збиратимуть інформацію про факти використання «російськомовного культурного продукту», кажуть ініціатори, і це мав би бути тиск громадськості на порушників.

«Русский мир» буде там, де у сільському клубі гратиме російський шансон чи «русский» реп гратиме з колонки школяра», ‒ наголосив громадський активіст Юрій Дадак.

Мораторій на публічне використання «російськомовного культурного продукту» на Львівщині встановлений у 2018 році, згідно з рішенням обласної ради.

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією «незалежності» незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР», а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. 22 лютого санкції вже почали запроваджувати. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі визнають територією України.