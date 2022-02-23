ВР зробила перший крок із розширення права українців володіти вогнепальною зброєю

Верховна Рада України у середу підтримала в першому читанні законопроєкт, що дозволяє обіг цивільної вогнепальної зброї. За основу документ підтримали 274 народні депутати.

Законопроєкт пропонує здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї, визначити поняття права власності на неї, умови та порядок отримання документів тощо.

Документ також передбачає розробку порядку видачі медичної довідки про відсутність протипоказань на цивільну вогнепальну зброю, ведення Єдиного держреєстру такої зброї.

Передбачається, що фізичні особи можуть отримати право набути цивільну вогнепальну зброю, бойові припаси, компоненти бойових припасів, основні частини до неї та дозволені засоби зменшення гучності пострілу після надання їм посвідчення власника з відповідною категорією зброї.

«Цей законопроєкт, лібералізуючи з одного боку обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання», – йдеться в повідомленні на сайті ВР.

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Проєкт закону про право на цивільну вогнепальну зброю було зареєстровано у парламенті в червні минулого року.