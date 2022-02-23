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Рада проголосувала за збільшення видатків на оборону

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відразу підписав ухвалений закон і передав його на підпис президентові

Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету на 2022 рік, збільшивши видатки на потреби оборони.

Як повідомив на позачерговому засіданні парламенту 23 лютого голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов, цей закон «для вирішення невідкладних завдань передбачає збільшення видатків на 26,5 мільярда гривень».

«Насамперед для Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Головного управління розвідки Міністерства оборони передбачено загалом збільшення на 22,7 мільярда гривень на підвищення обороноздатності держави. 500 мільйонів гривень – на відновлення водопостачання у Донецькій області, обласним бюджетам Донецької і Луганської областей – по 100 мільйонів гривень», – сказав він.

За законопроєкт №7012-д в цілому на позачерговому засіданні 23 лютого проголосували 345 депутатів.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відразу підписав ухвалений закон і передав його на підпис президентові.

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