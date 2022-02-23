Опитування CNN: 50% росіян підтримують застосування сили для утримання України від НАТО

Половина росіян вважає правильним використання Росією військової сили для недопущення України до НАТО, свідчать результати опитування, зробленого на замовлення американського телеканалу CNN.

Чверть опитаних заявили, що вважають такі дії неправильними, ще 25% – не змогли відповісти на це запитання.

При цьому 43% респондентів висловилися проти використання військових сил для приєднання України до Росії, 36% – «за». Половина опитаних вважає за можливе використовувати силу в разі загрози для Росії через діяльність інших держав у країнах колишнього СРСР. Проти висловилося 23% респондентів.

Аналогічні питання поставили громадянам України. Проти застосування Росією сили для недопущення України до НАТО висловилися 70%, підтримали 13% опитаних.

Також 73% виступили проти використання сили для приєднання України до Росії, 13% – підтримали. Використання сили у разі загрози для Росії вважають за можливе 10% респондентів, проти висловилися 70%.

«Одним народом» росіян і українців вважають 64% опитаних у Росії і 28% опитаних в Україні.

В опитуванні взяли участь трохи більше ніж по тисячі людей у Росії та в Україні. Дослідження проходило онлайн з 7 по 15 лютого, до звернення президента Росії Володимира Путіна до росіян і визнання незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР».

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.