«Прощупывают оборону украинской армии»: все с фронта в одном материале

Линия фронта на Донбассе продолжает пылать шестые сутки. Наши корреспонденты работают во многих точках. Здесь краткий и емкий обзор ситуации за 23 февраля вдоль всей линии разграничения.

Донецк

Описывает местный житель: «У нас центр города полупустой. Парней гребут с остановок (имеется ввиду объявленная группировками мобилизация - ред.). Многие отсиживаются дома. Движения в городе почти нет».

В соцсети Вк на оккупированной территории распространяют вот такой призыв выйти на митинг (выдержки): «У кого-то забрали мужа, у кого-то сына. Чтобы остановить беспредел – организуйтесь! Давайте выйдем и скажем – НЕТ ВОЙНЕ!! Никаких призывов против путина/байдена/зеленского! Не поддавайтесь на провокации! Где бы ни была граница и какая бы тряпка ни висела, мы не будем за это умирать! Завтра, 24 февраля, площадь Ленина, Донецк».

Кто рассылает это сообщение, неизвестно, оно может быть и провокацией, поэтому местным жителям стоит с осторожностью к такому относиться.

Вечером источники Радио Донбасс.Реалии подтверждают движение большой колонны военной техники по окружной Донецка, о котором пишут телеграмм-каналы оккупированных территорий. "Колона всё ещё движется по объездной. Там не только танки, но и что-то тяжелее, стоит сильный гул и лязг, и воняет соляркой", - пишет очевидец.

В соцсетях публикуют скрины объявлений от факультетов донецких университетов, где в военкоматы просят явиться всех парней, которым исполнилось 18.

Пески

Дончане часто сообщают нам о выстрелах с западных окраин города, последние пять дней – об очень интенсивном огне. Видимо, все это прилетает как раз на позиции армии Украины за Донецким аэропортом: Пески, Опытное, Водяное. Мы побывали здесь 23 февраля. И смогли удостоверится, что противотанковый NLAW - на передовой. (Это видео готовится к публикации)

«Передовые позиции здесь – это около 800 метров до взлетно-посадочной Донецкого аэропорта. Военные говорят, что по ним стреляют из 120-мм минометов, крупнокалиберной артиллерии. На днях даже прилетали грады. И особенно в последнее время активизировались диверсионные группы. Они сейчас прощупывают оборону украинской армии. Вчера снаряды приземлились на окраине села Первомайское, оно как раз перед Песками: никто не пострадал, но несколько домов повредило осколками, а местный житель нам показал воронки от боеприпасов и такой факт, что осколками перебило провод, по которому передаётся электричество. Жители Первомайского звонили в Авдеевку, пытались вызвать электрика, но те сказали, что там какая-то инструкция по безопасности, и мы к вам не поедем. Людям пришлось самостоятельно скручивать провода, чтобы обеспечить себя светом. В Песках сейчас осталось 11 человек. Пески – это апокалипсис, это разбитые дома, детские игрушки, которые валяются по земле. Там сейчас очень много развелось собак и кошек, военные их подкармливают, а те за ними «по пятам» ходят. Когда я там был, это были отдалённые звуки взрывов, животные, военные и разбитые дома. Вот такая картина», – рассказывает журналист Радио Донбасс.Реалии Сергей Горбатенко.

Марьинка

Там сегодня утром ликвидировали последствия обстрела 122-м калибром, который произошел накануне. Когда там работала наша корреспондентка, по соседней Красногоровке опять были попадания – артиллерией 152 мм. Это очень разрешительные боеприпасы.

В Марьинке был ранен местный житель. Он потерял, как говорят врачи, около двух литров крови и чудом остался жив, потому что быстро приехала скорая. Разрушено 5 или 6 домов, а два дома не подлежат восстановлению.

«Я освещаю события с 14-го года, и давно не видела у людей такой паники, – говорит корреспондентка Ольга Омельянчук. – Люди действительно очень сильно напуганы. В Красногоровке таких жестких обстрелов не помнят с 2015 года. Это я говорю о гражданском населении. И мы сегодня наблюдали, как людей эвакуировали из их пострадавших домов. Они всю ночь просидели в подвале, боялись выйти. Что касается военных – последние несколько дней плотность огня по позициям ВСУ очень сильная. Не только в Красногоровке и Марьинке, но и по линии фронта».

Трехизбенка

А Трехизбенка была под огнем РСЗО «Град». Они давно не использовались в войне на Донбассе, но увы опять входят в норму.

«Отрабатывали грады по позициям Вооружённых сил Украины и не только: попали по гражданским. Мы пообщались с местными, которым пришлось прятаться в подвалах. Их забрали к себе военные и их охраняли. Теперь им остаётся жить в подвалах, потому что, как только мы отъехали на пару часов, туда опять полетели грады. Это реактивные снаряды залпового огня. Знаем, что по Счастью вчера ими стреляли. Сейчас – по Трехизбенке, Муратово. Эти системы давно уже не были задействованы в боевых действиях на Донбассе. Их активно сейчас применяют. Мы сегодня пообщались с военными и они говорят, что такие вещи происходят исключительно потому, что подконтрольные России силы хотят посеять панику среди военных и ухудшить их морально-психологическое состояние. Но военные готовы защищать территориальную целостность Украины. Миром и не пахнет», – рассказывает журналист Радио Свобода Марьян Кушнир.

Катериновка

На окраинах Катериновки тоже плотные обстрелы. Журналист телепроекта Донбасс.Реали Роман Пагулич с места передает, что работали минометы и гранатометы.

Итоги дня на 22:00. 23 февраля на фронте погиб военный Вооруженных сил Украины и ранен один гражданский.

Группировки «ЛДНР», в свою очередь, сообщают о гибели двоих гражданских и одной боевой потере.

Над текстом работали Ольга Омельянчук, Сергей Горбатенко, Марьян Кушнир, Ангелина Аредова и Татьяна Якубович.

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