Макрон: Франція і партнери запропонують заходи для підвищення безпеки ядерних об’єктів України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив 4 березня, що його країна і її партнери найближчими годинами запропонують комплекс конкретних заходів для підвищення безпеки п’яти основних ядерних об’єктів України на основі критеріїв Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Макрон у заяві, поширеній його офісом, повідомив, що розмовляв із директором МАГАТЕ 4 березня і підтримав зусилля організації щодо моніторингу ядерних об’єктів України.

Президент Франції заявив, що рішуче засуджує напад російських військ на цивільні ядерні об’єкти України, і закликав Росію негайно припинити військові дії, щоб українська влада могла взяти під повний контроль ядерні об’єкти країни.

Раніше сьогодні посольство США в Україні назвало воєнним злочином наступ російських сил на Запорізьку АЕС ввечері 3 березня.

У Державній агенції ядерного регулювання України вдень 4 березня повідомили, що найбільша атомна електростанція в Європі – Запорізька АЕС – після важких боїв на вулицях міста Енергодара захоплена військовими силами Російської Федерації, а а результаті обстрілів з артилерійської зброї промислового майданчика ЗАЕС пошкоджень зазнала будівля реакторного відділення енергоблоку № 1, у район розміщення майданчика Сухого сховища відпрацьовано ядерного палива потрапило 2 артилерійські снаряди.

«Ступінь пошкоджень конструкцій і систем цих ядерних установок та їх вплив на безпеку потребує додаткових оцінок за результатами ретельних обстежень спеціальними службами Експлуатуючої організації», – повідомили в агенції.

За повідомленням, через пожежу, що виникла вночі через обстріли АЕС, значних пошкоджень зазнала будівля навчально-тренувального центру, «розміщена у безпосередній близькості до промислового майданчика ЗАЕС».

Оперативний персонал, який на момент захоплення російськими військами майданчика ЗАЕС був на зміні, вимушений був продовжувати працювати на своїх робочих місцях більше ніж добу, йдеться в повідомленні. Серед персоналу ЗАЕС загиблих та поранених немає. Частина персоналу на фоні стресу отримували медичну допомогу.

«Наразі здійснена ротація оперативного персоналу, попередньо заплановано, що нова зміна буде працювати до 23:00. Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію. При цьому, робота персоналу здійснюється під тиском озброєних військових РФ, що захопили ЗАЕС», – наголосили в агенції.