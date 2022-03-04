Посольство США: напад Росії на Запорізьку АЕС є воєнним злочином

Посольство США назвало напад російських військ на Запорізьку атомну електростанцію воєнним злочином.

«Атакувати атомну електростанцію є воєнним злочином. Путінський обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції просуває на крок уперед його імперію терору», – написало посольство США у твітері 4 березня.

У ніч на 4 березня російські військові атакували Енергодар і Запорізьку АЕС, розташовану поруч. Внаслідок обстрілів із боку російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Пізніше в Запорізькій ОВА повідомили, що пожежу локалізували, атомна станція перебуває під контролем російських військових.

«Ситуація з ядерної безпеки стабільна, бо своєчасно було вимкнено відповідний режим функціонування блоків. Згорів найкращий в світі навчальний центр. Стріляли також в адмінбудівлю і корпусу АЕС», – сказав посадовець.

Президент Володимир Зеленський у ранковому зверненні прокоментував ситуацію на Запорізькій атомній електростанції і знову наголосив, що російські війська усвідомлювали, що обстрілюють атомний об’єкт. Голова держави також закликав жителів Енергодару чинити опір російським військам у місті.

«Енергоатом» звернувся до світової спільноти з попередженням, що ці обстріли є «порушенням ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об’єкту, що може призвести до важких і трагічних наслідків для усього світу».

Міністр енергетики України Герман Галущенко вказав, що крім шести енергоблоків АЕС, на території станції є ще сховище відпрацьованого ядерного палива, яке містить близько 150 контейнерів.