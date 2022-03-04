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Політика

Війна. Запорізька АЕС: вперше в історії людства російська армія обстріляла атомну станцію. Свобода LIVE

На початку доби 4 березня російські війська, які здійснюють вторгнення Росії в Україну, обстріляли з танків Запорізьку АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив про «ядерний тероризм Росії» через обстріл російською армією із важкого озброєння Запорізької атомної електростанції.

  • Запорізька АЕС всю ніч горіла через обстріли. Тепер вона під контролем російських військових.
  • Наразі в Енергодарі на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести.
  • У Росії заперечують, що російська армія обстрілює АЕС.

Про події 9-го дня війни Росії проти України, думки аналітиків і включення кореспондентів – у програмі Свобода LIVE

Вранці 24 лютого Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону, а також із території Білорусі.

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