Війна. Запорізька АЕС: вперше в історії людства російська армія обстріляла атомну станцію. Свобода LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив про «ядерний тероризм Росії» через обстріл російською армією із важкого озброєння Запорізької атомної електростанції.

Запорізька АЕС всю ніч горіла через обстріли. Тепер вона під контролем російських військових.

Наразі в Енергодарі на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести.

У Росії заперечують, що російська армія обстрілює АЕС.

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Вранці 24 лютого Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону, а також із території Білорусі.