«Птахи повільно помирають». Із птахофабрики під Херсоном вивезли понад мільйон яєць

Із птахофабрики агрохолдингу «Авангард», яка розташована у селищі Східне, поряд з окупованим Херсоном, до обласного центру відвантажили понад мільйон двісті тисяч яєць та приблизно тридцять тисяч голів курей. Розташовані поряд громади розібрали близько шістдесяти тисяч голів живої птиці та сто п’ятдесят тисяч яєць. Таку інформацію оприлюднив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський та підтвердив кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» керівник відділу зв’язків з громадськістю агрохолдингу «Авангард» Євгеній Манженко.

1 березня російські війська, обстрілюючи багатоповерхівки, почали штурм Херсону, заявила місцева влада. За даними влади Херсонщини, внаслідок атаки з боку російської армії є загиблі та постраждалі.

Мер міста Ігор Колихаєв ввечері 2 березня повідомив, що «у міськвиконкомі були озброєні відвідувачі». Після розмови з ними з’явився перелік умов, за якими має жити тепер місто.

Одна з найбільших у Європі птахофабрик через дії російських окупаційних сил залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Через це Херсонщина перебуває на порозі екологічної катастрофи. Про це кажуть у владі та в агрохолдингу «Авангард».

Частина вже загинула. Частина повільно помирає від голоду. Птахів немає чим годувати

«Там – три мільйони птахів. Частина вже загинула. Частина повільно помирає від голоду. Птахів немає чим годувати. Те, що змогли вивезти, ми радо віддали і вивезли. Ми в контакті з місцевою владою, намагаємося хоча б роздати населенню яйця, птахів, які ще живі. По-перше, щоб вирішити ситуацію з неможливістю утилізації, по-друге, підтримати населення, яке теж потерпає. Ми змогли фізично видати близько мільйона двохсот тисяч яєць, певну кількість птахів, які лишалися живими. Все, що ми змогли віддати станом на 8 березня, це те, що фізично змогли якось відвантажити. Що робити далі, абсолютно незрозуміло», – повідомив керівник відділу зв’язків з громадськістю агрохолдингу «Авангард» Євгеній Манженко.

За його словами, на птахофабриці немає енергопостачання та води, неможливо доставити працівників та комбікорм через розірвані логістичні зв’язки.

Працівники, які намагалися підвезти корм, потрапили під обстріл, ледь не загинули

«Ми намагалися щось зробити, хоч якось підвести електропостачання, підключили дизель-генератори, але пальне закінчується. Що робити з харчуванням птахів, теж абсолютно незрозуміло, ми намагалися підвезти комбікорм. Наші працівники, які намагалися це зробити, потрапили під обстріл, ледь не загинули. Слава Богу, всі живі. Треба терміново вирішити питання з енергопостачанням, електрикою, має бути забезпечене підприємство водою, комбікормом. А для цього потрібна безпечна логістика. Десь взяти і привезти. Потрібно забезпечити безпечне транспортування людей», – сказав представник компанії.

Немає людей, немає робочих рук, немає можливості вивезти цих птахів

Він також пояснив, чому ця ситуація є екологічною катастрофою: «Чому екологічна катастрофа? Уявіть собі, що це три мільйона птахів, які повільно помирають. Їх утилізація – це ціла процедура, цим займається спеціальне підприємство. Немає людей, немає робочих рук, немає можливості вивезти цих птахів. Ситуація виглядає безвихідною. Якщо не буде можливості безпечного доступу до підприємства, умовних «зелених коридорів», рішення цієї проблеми фактично немає».

На минулому тижні радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомляв, що поруч з Херсоном, в Чорнобаївці, розташована найбільша в Європі птахофабрика, яка після вторгнення російської армії на Херсонщину знеструмлена, і не має можливості підвозити корми.

«По суті у безпосередній близькості до Херсону через дії окупантів ми можемо опинитися в глобальній екологічній катастрофі, коли через забруднення повітря, землі почнуть розвиватися найрізноманітніші хвороби, пов'язані із гниттям тварин», – зауважив Денисенко.

Із 24 лютого 2022 року триває широкомасштабне вторгнення Росії до України. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 12 тисяч особового складу. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Під контролем Росії наразі перебувають, зокрема, міста Херсон, Мелітополь. Однак населення у Херсоні протестує проти дій військових Росії.

Також протестні акції відбуваються в інших містах півдня та ​Приазов'я України.​

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