Жителя Херсону підозрюють у держзраді через участь у зібранні органу окупаційної влади – ОГП

Місцевого жителя Херсонської області підозрюють у державній зраді через співпрацю з окупаційними російськими військами, повідомляє Офіс генерального прокурора 19 березня.

«За даними слідства, 16 березня 2022 року підозрюваний, діючи з пособниками в інтересах країни-агресора, провели незаконне зібрання створеного окупантами псевдооргану влади «Комитета спасения «За мир и порядок». Зібрання проводилося для переконання мешканців області у тому, що українська влада більше не керує регіоном. Також на ньому лунали заклики до підтримки окупації РФ», – повідомляє прокуратура.

За висновками відомства, ці дії завдали шкоди «суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України».

Відтак правоохоронці за керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили мешканцю Херсона про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Ця кваліфікація передбачає ув’язнення на термін до 15 років або довічне з конфіскацією майна в разі обвинувального вироку суду.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки, заявила місцева влада. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не полишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів на Херсонщині повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка.

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У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві жителі протестують проти окупаційного режиму.

16 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що через окупацію російськими військами Херсонщина – на межі гуманітарної катастрофи.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.