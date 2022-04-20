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Японія офіційно скасувала торговельний статус Росії «країни найбільшого сприяння»

Японія офіційно скасувала торговельний статус Росії «країни найбільшого сприяння» через її вторгнення в Україну, повідомляє агенція Associated Press.

Позбавлення торговельного статусу Росії є останнім кроком Японії проти Москви і є частиною санкцій, оголошених прем’єр-міністром Фуміо Кісіда минулого місяця.

Очікується, що скасування парламентом Японії торговельного статусу Росії в поєднанні з іншими санкціями посилить тиск на Росію.

Скасування торговельного статусу, серед іншого, стосується мит на весь імпорт з Росії, що дозволяє Токіо вводити вищі мита на такі товари.

Ці обмежувальні заходи ухвалили також США та інші члени «Групи семи».

У березні ЄС схвалив четвертий пакет санкцій проти Росії. Частиною цього пакету було скасування торговельного статусу Росії як «країни найбільшого сприяння». Цей крок дає змогу ЄС забороняти або запроваджувати штрафні мита на російські товари і поставить Росію на один рівень із Північною Кореєю або Іраном.

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