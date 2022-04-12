Японія запровадила санкції проти 398 громадян Росії, в тому числі доньок Путіна

Японія ввела обмежувальні заходи щодо 398 громадян Росії та 28 російських організацій.

У переліку – 385 депутатів Державної думи Росії, ймовірні дочки президента Росії Володимира Путіна – Катерина Тихонова та Марія Воронцова, дружина та донька російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова – Марія Лаврова та Катерина Винокурова.

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Також під санкції потрапили військові чиновники, в том числі головнокомандувач Військово-Морських сил Росії Микола Євменов, Ігор Осип, командувач Військово-Повітряних сил Росії Сергій Дронов.

Під санкції також підпали 26 підприємств, серед них компанія «Науково-виробничий концерн «Техмаш», Рязанське конструкторське бюро «Глобус», державне машинобудівне конструкторське бюро «Вымпел» імені Торопова.

Заморожені активи «Альфа-банку» та «Сбербанку», з 12 травня будуть заборонені будь-які операції з ними.

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Це не перші санкції, які запроваджує Японія щодо Росії. Наприкінці березня Токіо запровадив обмежувальні заходи проти 80 компаній та 25 людей. У чорному списку, зокрема, опинилися прессекретар президента Дмитро Пєсков, його дружина Тетяна Навка та їхні діти Єлизавета та Микола.

5 квітня ЄС оголосив про запровадження п’ятого пакету санкцій проти Росії, який, серед іншого, передбачає заборону на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, що скорочує ще одне важливе джерело доходу для Росії.